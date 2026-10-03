179544– 03102026 – De Ziua mondială a Educaţiei, 5 octombrie, elevii şi profesorii nu vor merge la scoală, această zi fiind recunoscută ca zi liberă nelucrătoare pentru sistemul de învăţământ, conform Contractului colectiv de muncă.

Ziua mondială a Educaţiei este marcată începând cu anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO şi marchează semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/Organizaţia Internaţională a Muncii privind statutul profesorilor. Această recomandare, alături de cea privind învăţământul superior din 1997, constituie principalul cadru de referinţă pentru abordarea drepturilor şi responsabilităţilor cadrelor didactice la scară globală, potrivit site-ului en.unesco.org.

În România, Ziua mondială a Educaţiei este marcată distinct de Ziua învăţătorului (5 iunie) începând cu anul 2013.