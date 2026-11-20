179962 – 20112026 – La Romexpo a început ediția de toamnă a Târgului de Turism al României. Evenimentul reunește 110 companii, dintre care 67 din România și 43 din străinătate (firme din Bulgaria, Grecia, Israel, Italia, Malta, Palestina, Polonia și Slovacia).

Cu această ocazie ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a susținut prelungirea acordării voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul public și chiar creșterea valorii lor. Pentru angajații din mediul privat, ministrul s-a referit la posibile facilități fiscale pentru angajatorii care acordă salariaților vouchere de vacanță.

Potrivit organizatorilor, oferta include destinații interne și internaționale, pachete pentru sărbătorile de iarnă și propuneri pentru vacanțele din 2027, iar în unele cazuri reducerile pentru pachetele de vacanță pot ajunge la 50%.

Târgul este deschis publicului până în 22 noiembrie.