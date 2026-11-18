Din 57 de țări au fost confiscate produse contrafăcute de peste 79 de milioane de euro

180012 – 25112026 – O operațiune internațională coordonată de Europol și Interpol, desfășurată între decembrie 2025 și mai 2026, a dus la confiscarea a peste 1.653 de tone de produse alimentare neconforme, 227.800 de litri de băuturi contrafăcute sau comercializate ilegal și 526.328 de produse falsificate. România s-a numărat printre cele 57 de țări participante.

Operațiunea OPSON XV, organizată cu sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), al Comisiei Europene și al autorităților naționale, a vizat rețelele internaționale care comercializează alimente contrafăcute, produse neconforme sau mărfuri cu etichete și documente falsificate.

Potrivit bilanțului publicat de Europol, valoarea totală estimată a bunurilor confiscate depășește 79 de milioane de euro. Autoritățile au efectuat 17.071 de controale, au arestat 79 de persoane, au sesizat autoritățile judiciare în cazul a 428 de persoane și au destructurat 18 grupări de criminalitate organizată.

Acțiunea a reunit polițiști, inspectori pentru siguranța alimentelor, autorități vamale și reprezentanți ai sectorului privat. Printre statele participante s-au aflat România, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Germania, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Ucraina, Regatul Unit, Statele Unite, Canada, Brazilia și China.

Ulei de măsline falsificat, miere contrafăcută și carne comercializată ilegal

Investigațiile au identificat mai multe metode de fraudare a pieței alimentare. Printre cele mai frecvente s-au numărat înlocuirea ingredientelor, falsificarea etichetelor, comercializarea produselor expirate sub o altă identitate comercială și punerea pe piață a alimentelor fabricate în condiții care încalcă normele de igienă.

O anchetă privind comerțul ilegal cu carne de cal a scos la iveală nereguli grave în sistemele de identificare și trasabilitate a animalelor din Belgia și Italia. Investigatorii au descoperit pașapoarte falsificate, microcipuri reutilizate și reziduuri de medicamente veterinare interzise, inclusiv fenilbutazonă, în cazul unor animale reintroduse ilegal în circuitul comercial.

În Portugalia, autoritățile au descoperit o schemă prin care uleiul vegetal era comercializat în mod fraudulos drept ulei de măsline extravirgin. Au fost confiscate 10.000 de litri de ulei, 340 de litri de vin, aproximativ 200.000 de euro în numerar, precum și patru arme de foc cu muniție. Trei persoane au fost puse sub acuzare, iar ancheta continuă sub supraveghere judiciară.

În Canada, autoritățile au confiscat peste 10 tone de miere amestecată cu siropuri de zahăr. Frauda a fost identificată prin tehnica rezonanței magnetice nucleare, care permite verificarea compoziției și autenticității mierii.

În Brazilia, anchetatorii au descoperit 90 de tone de produse contrafăcute: 48 de tone de zahăr și 42 de tone de soia. Materiile prime fuseseră parțial înlocuite cu alte substanțe, ceea ce afecta atât calitatea, cât și siguranța produselor.

În Spania, două persoane au fost reținute pentru comercializarea a 227 de kilograme de pește de crescătorie furat, prezentat cumpărătorilor ca pește sălbatic. Analizele efectuate asupra produselor confiscate au identificat și reziduuri de medicamente.

Produse expirate și băuturi contrafăcute în mai multe state

În Bulgaria, inspectorii din Plovdiv au descoperit carne crudă și procesată depozitată în același loc, fără etichetare corespunzătoare. Au fost confiscate 35.941 de kilograme de produse alimentare fără marcaje sau cu termenul de valabilitate expirat. Alte 34.763 de kilograme au fost scoase din circuit și trimise pentru distrugere.

În Republica Moldova, autoritățile au confiscat peste 17.280 de kilograme de produse lactate, 6.840 de kilograme de salată iceberg, 3.960 de kilograme de ceapă verde și 3.250 de kilograme de produse cu conținut de grăsimi. Au fost ridicați și 1.827 de litri de băuturi alcoolice. Neregulile au inclus produse expirate, documente de siguranță alimentară lipsă și etichete contrafăcute.

În Turcia, controalele au dus la confiscarea a 4.150 de litri de ulei de măsline contrafăcut și a aproximativ 970.000 de produse alimentare ambalate, cu o valoare estimată la 750.000 de euro. O parte dintre produse erau expirate, etichetate incorect sau falsificate.

În Ecuador, autoritățile au confiscat 19.920 de unități de băuturi alcoolice comercializate sub numele unor mărci cunoscute, fără înregistrările sanitare necesare.

Europol a semnalat și existența unor rețele care produc și distribuie suplimente alimentare ilegale, cu ingrediente farmaceutice nedeclarate, precum și practici de reambalare a alimentelor expirate pentru introducerea lor din nou pe piață.

OLAF: peste 173 de tone de alimente ilegale confiscate în controalele vamale din UE

Un bilanț separat al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) prezintă rezultatele acțiunilor coordonate de această instituție împreună cu autoritățile vamale din statele membre ale Uniunii Europene, în cadrul OPSON XV.

Potrivit OLAF, au fost confiscate peste 173 de tone de produse alimentare, inclusiv pește și fructe de mare, fructe și legume, carne, lactate, uleiuri, condimente și suplimente alimentare.

Autoritățile au descoperit și peste 193.000 de produse contrafăcute din categoria condimentelor. În plus, au interceptat aproximativ 24.800 de litri de băuturi alcoolice comercializate ilegal, în principal alcool produs artizanal și vin, precum și peste 14.500 de litri de băuturi nealcoolice contrafăcute.

Rețelele criminale folosesc tot mai mult contrafacerea produselor

Analiza Europol evidențiază o evoluție a metodelor folosite de grupările infracționale. Dacă falsificarea ambalajelor și imitarea mărcilor cunoscute au reprezentat metode tradiționale, anchetatorii constată o utilizare tot mai frecventă a falsificării chimice a produselor alimentare de bază.

Pentru a introduce produse neconforme în lanțurile de aprovizionare, rețelele criminale exploatează infrastructura comercială legală, inclusiv centrele logistice și rutele internaționale de transport.

Europol a asigurat coordonarea operațională, analiza informațiilor și sprijinul pentru anchetele desfășurate în mai multe state. Agenția a pus la dispoziția echipelor de intervenție experți și birouri mobile pentru acțiunile de control și a facilitat schimbul de informații prin intermediul Coaliției pentru coordonarea combaterii infracționalității în domeniul proprietății intelectuale (IPC3).