20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la UE

179939 – 18112026 – Parlamentul European a găzduit primul eveniment oficial dedicat aniversării a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, organizat la inițiativa vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, și a chestorului Andrey Kovatchev, cu sprijinul președintei instituției, Roberta Metsola.

Ceremonia a reunit personalități care au contribuit la procesul de integrare europeană a celor două state, printre care fostul președinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, Regele Simeon al II-lea al Bulgariei, fost prim-ministru, fostul premier al României Călin Popescu-Tăriceanu și fosta comisară europeană Meglena Kuneva. La eveniment au participat, de asemenea, ministrul român al afacerilor externe, Sebastian-Dănuț Neculăescu, eurodeputați, ambasadori, reprezentanți ai instituțiilor europene, tineri și personalități din domeniul sportului și culturii.

Evenimentul a reprezentat un moment de recunoaștere a contribuției celor care au făcut posibilă aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, dar și o oportunitate de a discuta despre transformările produse în ultimele două decenii și despre rolul celor două țări în viitorul proiectului european.

„Pentru generația mea, Europa a fost un vis, iar aderarea României a fost dovada că visele pot deveni realitate. Astăzi, responsabilitatea noastră este să le oferim copiilor noștri șansa de a visa și mai departe. În urmă cu douăzeci de ani, Europa însemna pentru milioane de români și bulgari speranța unui viitor mai bun, libertate și oportunități. Astăzi, această speranță a devenit parte din viața noastră de zi cu zi”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu în discursul de deschidere.

Vicepreședintele Parlamentului European a mulțumit președintei Roberta Metsola pentru sprijinul acordat organizării ceremoniei, precum și tuturor liderilor europeni și naționali care au contribuit la aderarea celor două state. Acesta a subliniat că aniversarea aparține, înainte de toate, cetățenilor care au susținut parcursul european, inclusiv în perioadele dificile ale tranziției economice și sociale.

„Le datorăm recunoștință tuturor celor care au făcut posibilă aderarea, dar și milioanelor de români și bulgari care au crezut în proiectul european și au susținut această direcție chiar și atunci când schimbările nu au fost ușoare. Integrarea europeană a fost un obiectiv care a depășit diferențele politice și a unit generații”, a subliniat eurodeputatul român.

În cadrul evenimentului sale, Victor Negrescu a evidențiat progresele economice și sociale realizate de România după aderare. PIB-ul pe locuitor, exprimat în standardul puterii de cumpărare, a crescut de la aproximativ 44% din media Uniunii Europene în 2007 la aproape 80% în prezent. Peste 100 de miliarde de euro din fonduri europene au susținut dezvoltarea țării, modernizarea infrastructurii, investițiile în comunități și sprijinirea agriculturii.

Programele europene de mobilitate, inclusiv Erasmus, au creat oportunități pentru sute de mii de tineri români, iar aderarea deplină a României și Bulgariei la spațiul Schengen, de la 1 ianuarie 2025, a reprezentat o nouă etapă în integrarea celor două state.

Victor Negrescu a insistat asupra faptului că beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană trebuie evaluate mai ales prin schimbările concrete din viața cetățenilor: studenți care au avut șansa de a studia în străinătate, fermieri care și-au modernizat activitatea, familii care pot călători mai ușor și copii care cresc cu oportunități pe care generațiile anterioare nu le-au avut.

„Nu a trebuit să renunțăm la ceea ce suntem pentru a deveni europeni. Am adus în Europa limbile, culturile și tradițiile noastre. Limbile în care părinții noștri ne spuneau povești au devenit limbile în care sunt scrise legile europene. Europa nu înseamnă doar instituții și tratate, ci mai ales oameni și vieți transformate”, a afirmat vicepreședintele Parlamentului European.

Referindu-se la provocările actuale, eurodeputatul român a subliniat în discuțiile purtate cu tinerii prezenți la eveniment că, în ciuda progreselor realizate, persistă decalaje de dezvoltare, iar numeroși tineri continuă să își părăsească localitățile de origine în căutarea unor oportunități profesionale.

În acest context, Victor Negrescu a evidențiat importanța viitorului buget multianual european și a continuării investițiilor în educație, sănătate, infrastructură, agricultură și dezvoltare regională.

Ceremonia a inclus și intervenții dedicate noilor generații, susținute de campioana olimpică, mondială și europeană la scrimă Ana Maria Brânză și de tânărul bulgar Andrey Stefanov, medaliat cu aur la olimpiade internaționale de informatică și matematică.

Programul artistic a fost susținut de soprana română Irina Baianț și tenorul bulgar Rosen Nenchev, care au interpretat imnurile naționale ale celor două state și, împreună, imnul european.

Evenimentul s-a încheiat cu o recepție dedicată tradițiilor gastronomice ale României și Bulgariei.

România și Bulgaria au devenit membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, urmând să marcheze oficial două decenii de apartenență la proiectul european la 1 ianuarie 2027.