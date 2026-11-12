220 de incidente de secționare a fibrei optice într-un an. ANCOM cere o mai bună coordonare a lucrărilor de infrastructură

179872 – 12112026 – Deteriorarea infrastructurii de comunicații a devenit o problemă care depășește relația contractuală dintre constructori și operatori, având efecte asupra serviciilor utilizate de populație și instituții.

În 2025, în România au fost raportate aproximativ 220 de incidente provocate de secționarea cablurilor de fibră optică, ceea ce a generat aproape o treime din totalul orelor-utilizator afectate de incidentele semnificative de securitate, anunță Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). Potrivit ANCOM, incidentele sunt provocate în special de lucrările executate în apropierea infrastructurii existente, dar și de acte de vandalism și furt. Deteriorarea cablurilor poate întrerupe servicii de internet și telefonie și poate afecta sisteme utilizate de instituțiile publice și de operatorii economici.

Autoritatea atrage atenția că rețelele de comunicații susțin inclusiv funcționarea serviciului de urgență 112, transmiterea mesajelor RO-ALERT, plățile electronice și serviciile publice digitale.

În acest context, încercând să prevină avariile produse în timpul lucrărilor de construcții, modernizare și întreținere a infrastructurii, împreună cu principalii furnizori de servicii de comunicații electronice din România și Asociația Operatorilor Mobili din România, ANCOM a lansat un Ghid privind protejarea rețelelor de comunicații electronice

Documentul se adresează autorităților locale, dezvoltatorilor imobiliari, constructorilor, operatorilor de utilități și organizațiilor care desfășoară lucrări în apropierea rețelelor de comunicații.

Printre recomandări se află identificarea infrastructurii existente înainte de începerea lucrărilor, consultarea operatorilor încă din etapa de proiectare, verificarea documentațiilor tehnice, instruirea personalului din șantiere și stabilirea unor proceduri clare de notificare și gestionare a incidentelor.

Ghidul propune și un model de colaborare între autoritățile locale și operatorii de comunicații, pentru coordonarea intervențiilor și reducerea riscului de avarii.