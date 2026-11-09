30 de percheziții domiciliare într-un dosar al PÎCCJ privind furtul energiei destinate încărcării autovehiculelor electrice

179848 – 09112026 – În cadrul operațiunii „JUPITER 6”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 9 noiembrie 2026, procurorul de caz din cadrul PÎCCJ și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Combatere a Infracțiunilor Informatice pun în aplicare 30 de mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal în care sunt cercetate 47 de persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și fals informatic, transmite Ministerul Public.

Din probele administrate a reieșit că, în perioada 3 iunie 2025 – 30 septembrie 2025, cele 47 de persoane ar fi fost implicate, în diferite modalități, în crearea și utilizarea frauduloasă a 1.114 conturi de utilizator în aplicația PPC Blue, prin folosirea unor date de identificare nereale, respectiv adrese de e-mail temporare, date personale și coduri numerice personale false, precum și carduri bancare virtuale emise de furnizori de servicii financiare din afara României.

Prin intermediul acestor conturi ar fi fost efectuate 1.114 sesiuni de încărcare a autovehiculelor electrice la stațiile PPC Blue de pe teritoriul României, fără achitarea contravalorii serviciilor prestate, prejudiciul cauzat fiind estimat la 158.355,31 lei.

Din investigații a rezultat că persoanele implicate ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicației mobile, care permitea inițierea unei noi sesiuni de încărcare în interval de 24 de ore de la prima sesiune, fără solicitarea unei noi autorizări bancare pentru același cont de utilizator.

Modul de operare presupunea inițierea unei prime sesiuni de încărcare, pentru care era autorizată o tranzacție de valoare redusă, urmată de întreruperea rapidă a acesteia. Ulterior, era inițiată o a doua sesiune de încărcare, în cadrul căreia erau consumate cantități mult mai mari de energie electrică, fără ca plata serviciilor să mai fie efectuată.

Totodată, din cercetări a reieșit că persoanele care creau conturile frauduloase le-ar fi pus ulterior la dispoziția altor persoane, în vederea utilizării acestora pentru încărcarea mai multor autovehicule electrice, în schimbul unor sume de bani mai mici decât tarifele practicate de operatorul serviciului.

Activitatea infracțională ar fi fost organizată prin intermediul platformei de comunicare WhatsApp, iar plățile aferente energiei electrice consumate ar fi fost realizate prin intermediul unor aplicații de transfer de bani.

În cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 47 de persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și fals informatic. Cele 30 de percheziții domiciliare au drept scop documentarea activității infracționale precum și descoperirea și ridicarea mijloacelor materiale de probă.