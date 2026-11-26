180031– 26112026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna decembrie 2026, 74 programe de formare profesională pentru un număr de 1.249 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: Operator introducere, validare și prelucrare date – 123 de persoane; Ajutor bucătar – 98 de persoane; Referent resurse umane – 84 de persoane; Agent de securitate – 82 de persoane; Ospătar (chelner) – 79 de persoane; Competență digitală inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică – 70 de persoane; Inspector în domeniul securității în muncă – 64 de persoane; Îngrijitor spații verzi – 56 de persoane; Lucrător comercial – 48 de persoane; Bucătar – 42 de persoane etc.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București (pentru 224 de persoane), județul Dâmbovița (pentru 114 de persoane) și județul Călărași (pentru 75 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.