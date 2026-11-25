180005 – 25112026 – Academia Română a lansat, la 24 noiembrie, volumul „România 2050”, un document de planificare strategică elaborat cu participarea specialiștilor din institutele Academiei și din mediul universitar.

Lucrarea a apărut la Editura Academiei Române, sub coordonarea științifică a academicianului Ioan Dumitrache, și propune direcții de dezvoltare pentru următoarele decenii.

Volumul abordează domenii precum educația, cercetarea și inovarea, resursele naturale, energia, industria, economia, securitatea alimentară, ocuparea forței de muncă și calitatea vieții.

Potrivit prezentării proiectului, documentul urmărește să ofere factorilor de decizie o bază științifică pentru elaborarea politicilor publice pe termen lung, dincolo de ciclurile electorale și de mandatele guvernamentale.

În cadrul evenimentului, ministrul Daniel Zamfir și academicianul Ioan Dumitrache au convenit organizarea unei întâlniri de lucru cu specialiști și experți, având ca temă valorificarea resurselor naturale ale României.

Discuțiile urmează să vizeze dezvoltarea capacităților de prelucrare în țară, atragerea investițiilor și creșterea valorii adăugate a producției interne.

Ministrul Economiei a susținut că resursele naturale trebuie valorificate prin tehnologii moderne, cercetare și investiții care să permită dezvoltarea unor capacități industriale în România.