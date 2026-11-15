Accademia di Romania din Roma marchează 39 de ani de la Revolta muncitorilor din Brașov

Accademia di Romania din Roma marchează 39 de ani de la Revolta...

179900 – 15112026 – Accademia di Romania din Roma organizează luni, 16 noiembrie 2026, începând cu ora 17.00, în Sala del Mappamondo de la Palatul Montecitorio, sediul Camerei Deputaților a Parlamentului Italiei, o conferință dedicată comemorării a 39 de ani de la Revolta muncitorilor din Brașov din 15 noiembrie 1987. Manifestarea cultural-științifică se înscrie în seria evenimentelor de diplomație culturală desfășurate sub egida Anului Cultural România–Italia 2026.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Președinția Comisiei pentru Cultură, Știință și Educație a Camerei Deputaților a Parlamentului Italiei, Ambasada României în Italia și Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, cu sprijinul RAI – Radioteleviziunea Italiană și al RAI Teche (Arhiva audiovizuală a Radioteleviziunii Italiene).

Evenimentul reprezintă o inițiativă cu relevanță istorică și civică, menită să omagieze curajul muncitorilor brașoveni și lupta acestora împotriva regimului comunist dictatorial condus de Nicolae Ceaușescu. Manifestarea constituie nu doar un demers de prezervare a memoriei istorice, ci și un moment cu profundă valoare simbolică, menit să reafirme valorile libertății și democrației care apropie și înfrățesc popoarele român și italian. Arhiva audiovizuală a Radioteleviziunii Italiene (RAI) va pune la dispoziție o valoroasă mărturie video-documentară asupra acestui capitol important al istoriei recente a României.

Programul manifestării va include proiecția unor reportaje video dedicate Revoltei muncitorilor din Brașov din 15 noiembrie 1987, realizate de trimișii speciali ai RAI în România și difuzate în cadrul jurnalelor de știri ale televiziunii publice italiene în a doua jumătate a lunii noiembrie 1987, precum și în noiembrie 1989.

Pe marginea documentelor video de epocă și a semnificației Revoltei muncitorilor brașoveni în istoria recentă a României vor dialoga: • Excelența Sa Gabriela Dancău, Ambasadorul României în Italia; deputat Federico Mollicone, președintele Comisiei pentru Cultură, Știință și Educație a Camerei Deputaților a Parlamentului Italiei; Carla Consalvi, reprezentanta arhivei audiovizuale a Radioteleviziunii Italiene (RAI); prof. univ. dr. habil. Cristian Luca, directorul Accademia di Romania din Roma; dr. Laura Cornea, membră a Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

Traducerea consecutivă va fi asigurată de personalul Ambasadei României în Italia.

Revolta muncitorilor din Brașov, izbucnită la 15 noiembrie 1987, a reprezentat unul dintre cele mai importante momente de contestare deschisă a regimului comunist din România înainte de Revoluția din decembrie 1989. Pornită ca protest spontan al muncitorilor de la Uzina de Autocamioane „Steagul Roșu”, pe fondul condițiilor dificile de muncă și al deteriorării nivelului de trai, manifestația s-a transformat într-o amplă acțiune de protest împotriva dictaturii comuniste. Înăbușită de autoritățile regimului, revolta a fost urmată de arestări, anchete și represalii împotriva participanților, rămânând un simbol al curajului și al rezistenței în fața totalitarismului.