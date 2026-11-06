Aderarea Albaniei la UE și restituirea Casei Iorga, discutate la București

179822 – 06112026 – Prim-ministrul Luca Niculescu a primit la Palatul Victoria o delegație a Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe al Albaniei, condusă de Ferit Hoxha. Discuțiile au vizat relațiile bilaterale, securitatea regională și perspectivele cooperării economice.

Șeful Guvernului a reafirmat susținerea României pentru parcursul european al Albaniei și pentru extinderea Uniunii Europene în Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina. Cei doi oficiali au discutat și despre cooperarea militară, inclusiv participarea trupelor albaneze la misiuni NATO.

Un alt subiect a fost Casa Iorga. Premierul și-a exprimat încrederea că dosarul privind restituirea imobilului către statul român va fi soluționat fără întârzieri. Comunicatul consultat nu precizează calendarul juridic al restituirii și nici stadiul procedurilor.

Într-un mesaj postat pe Facebook în luna mai a acestui an, fostul ministru de externe Oana Țoiu anunța că a convenit cu ministrul de Externe albanez rezolvarea rapidă a dosarului retrocedării Casei Iorga de la Saranda pentru care există hotărâri judecătoreşti definitive de aproape două decenii prin care este recunoscut dreptul de proprietate al statului român.

Casa Iorga este un imobil donat în 1932 de regele Albaniei Ahmed Zogu lui Nicolae Iorga un teren pe malul Mării Ionice, la Saranda, drept mulţumire pentru cartea în care istoricul român scrisese, primul, istoria poporului albanez. Este vorba de un teren pe care Nicolae Iorga l-a donat doi ani mai târziu statului român şi pe care s-a ridicat Institutul Român din Albania. Naţionalizată sub comunism şi vândută unui privat în 1992, Casa Iorga este, prin hotărâri judecătoreşti albaneze definitive din 2007, proprietatea statului român, dar aşteaptă de aproape 20 de ani să fie efectiv retrocedată.

Institutul Român de la Saranda a funcţionat între anii 1937-1940, până la ocuparea Albaniei de către Italia, apoi între anii 1942 şi 1944.

Potrivit Timp Românesc, de-a lungul timpului statul român a făcut mai multe demersuri pentru închiderea acestui dosar. În 2014, ministrul de externe Titus Corlățean vorbea tot despre ”importanţa finalizării rapide a procesului de retrocedare a Casei Iorga din Saranda”, pentru ca 10 ani mai târziu despre același demers să vorbească și ministrul Luminița Odobescu.

Institutul Român de la Saranda, numită generic Casa Iorga a purtat de la înființare numele istoricului Nicolae Iorga. Casa a fost construită în 1937 pe un teren de aproape 1.000 de metri pătraţi pe malul Mării Ionice, la Saranda, pe care Nicolae Iorga (1871–1940) l-a primit în dar din partea marelui rege albanez Zogu, drept recunoștință pentru redactarea primei Istorii a Albaniei, alcătuită de academicianul român și publicată cu multă publicitate în 1919.