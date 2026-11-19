179944 – 19112026 – Administrația Prezidențială va organiza, pe parcursul anului 2027, o serie de dezbateri și conferințe dedicate celor 20 de ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Proiectul, intitulat „RO-UE 20: România de încredere”, urmează să fie lansat oficial în ianuarie 2027.

Inițiativa va reuni reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri, centrelor tehnologice și de inovare, comunităților academice și culturale, tinerilor, diasporei și Republicii Moldova.

Potrivit prezentării publicate de Administrația Prezidențială, obiectivul proiectului este organizarea unor dezbateri specializate și conturarea priorităților de dezvoltare și modernizare a României ca stat membru al Uniunii Europene.

Temele anunțate acoperă mai multe domenii: societate și democrație, stat de drept, educație, spațiu informațional, tehnologie, economie, apărare, securitate, infrastructură, cultură, mediu și urbanism.

Evenimentele vor avea loc la București, în mai multe orașe din țară, în capitale ale unor state membre ale Uniunii Europene și la Chișinău. Organizatorii intenționează să includă și comunitățile românești din diaspora.

Administrația Prezidențială susține că dezbaterile vor urmări identificarea unor priorități strategice și a unor direcții de acțiune pentru următoarea etapă a integrării europene.

România a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. În 2027 se vor împlini două decenii de la acest moment.