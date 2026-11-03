Alegerile din SUA pot influența securitatea României și relația transatlantică

179794 – 03112026 – Alegătorii americani sunt chemați astăzi la urne pentru alegerea celor 435 de membri ai Camerei Reprezentanților și a 35 dintre cei 100 de senatori. Scrutinul de la jumătatea celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump va stabili raportul de forțe din Congres pentru următorii doi ani și capacitatea administrației de a-și pune în aplicare programul legislativ.

În prezent, republicanii dețin majorități restrânse în ambele camere, iar democrații încearcă să preia controlul cel puțin asupra uneia dintre ele. Potrivit unei analize publicate recent de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European, estimările favorizau atunci o victorie democrată în Camera Reprezentanților, în timp ce competiția pentru Senat rămânea deschisă.

Rezultatul poate modifica modul în care Congresul controlează activitatea administrației, adoptă bugetul federal și aprobă numirile în funcții publice. Efectele asupra politicii externe americane, inclusiv asupra relației cu aliații europeni, vor depinde însă de configurația rezultată și de deciziile președintelui, care își păstrează atribuțiile executive și dreptul de veto.

Ce se decide la aceste alegeri

Membrii Camerei Reprezentanților sunt aleși pentru mandate de doi ani, în timp ce senatorii au mandate de șase ani, cu reînnoirea periodică a aproximativ unei treimi dintre locuri. În paralel în numeroase state americane au loc și scrutinuri pentru funcția de guvernator.

Dacă democrații obțin majoritatea în Camera Reprezentanților, vor putea controla conducerile comisiilor și vor avea instrumente parlamentare mai puternice pentru investigarea administrației Trump. În limitele atribuțiilor Congresului, acestea includ audieri și solicitări de documente.

Dacă democrații câștigă și Senatul, vor putea influența suplimentar procesul de confirmare a unor nominalizări prezidențiale, inclusiv pentru funcții judiciare și diplomatice. Totuși, schimbarea majorității nu înseamnă automat blocarea politicilor Casei Albe. Președintele își păstrează dreptul de veto, iar procedurile Senatului pot impune negocieri între cele două partide pentru adoptarea legislației.

În cazul în care republicanii își mențin controlul asupra ambelor camere, Donald Trump ar avea mai multă libertate pentru promovarea agendei sale legislative și pentru confirmarea nominalizărilor. Indiferent de rezultat, negocierile privind finanțarea guvernului federal și plafonul datoriei publice pot genera noi dispute politice în 2027.

Ce poate însemna scrutinul pentru România

Rezultatul poate influența mediul politic în care se desfășoară cooperarea bilaterală și relația dintre Statele Unite și aliații europeni.

Parteneriatul strategic româno-american, cooperarea militară și apartenența comună la NATO reprezintă un astfel de cadru instituțional al relației. România găzduiește sistemul de apărare antirachetă Aegis Ashore de la Deveselu și participă la cooperarea de securitate de pe flancul estic al Alianței. Importanța strategică a Mării Negre, apărarea antiaeriană, modernizarea forțelor armate și securitatea cibernetică sunt domenii de cooperare între autoritățile americane și române.

Rezultatul alegerilor nu stabilește, prin el însuși, retragerea sau suplimentarea forțelor americane din România, modificarea angajamentelor NATO ori anularea unor programe de cooperare.

Efectele pentru București trebuie evaluate în funcție de rezultatul scrutinului, fără a presupune că schimbarea majorității parlamentare americane va produce automat o modificare a politicii externe.

În scenariul în care democrații preiau Camera Reprezentanților, iar republicanii păstrează Senatul, am putea asista la o accentuare a confruntărilor dintre Congres și Casa Albă, în special în privința bugetului, imigrației și altor politici interne. Camera controlată de democrați ar putea intensifica verificarea activității administrației, dar Senatul republican și dreptul de veto al președintelui ar limita adoptarea unor schimbări legislative majore.

Pentru România, direcția prudentă ar fi menținerea dialogului atât cu administrația prezidențială, cât și cu membrii ambelor partide din Congres.

În cazul în care democrații câștigă controlul ambelor camere, aceștia vor avea mai multă influență asupra bugetului federal, numirilor și activității de supraveghere a administrației. Totuși, dreptul de veto al președintelui și regulile legislative ale Senatului ar continua să limiteze posibilitatea adoptării unor măsuri majore împotriva voinței Casei Albe.

Pentru România, o majoritate democrată nu ar garanta automat creșterea sprijinului american pentru Ucraina sau o implicare militară mai mare în Europa.

Dacă republicanii păstrează majoritatea în ambele camere, președintele Donald Trump ar avea condiții parlamentare mai favorabile pentru promovarea programului său și confirmarea numirilor.

Indiferent de rezultatul alegerilor, România are interesul să evite dependența de presupuneri privind evoluția politicii americane. O strategie de securitate bazată pe angajamente verificabile presupune urmărirea documentelor bugetare americane, a deciziilor Congresului, a declarațiilor oficiale ale Departamentului Apărării și a hotărârilor NATO.

În plan diplomatic, Bucureștiul ar trebui să păstreze relații de lucru cu reprezentanții ambelor partide, inclusiv cu membrii comisiilor parlamentare responsabile de apărare și relații externe. Discuțiile trebuie să urmărească obiective concrete: securitatea flancului estic, apărarea antirachetă, cooperarea în domeniul apărării și situația de securitate din regiunea Mării Negre.

În plan european, România are interesul să participe activ la coordonarea aliaților în materie de apărare și să susțină capacitatea Europei de a contribui la propria securitate. Această abordare nu presupune înlocuirea parteneriatului cu Statele Unite, ci reducerea riscului ca eventualele blocaje politice de la Washington să afecteze pregătirea și capacitatea de reacție a aliaților europeni.

Un alt dosar de urmărit este sprijinul pentru Ucraina. Eventualele modificări ale finanțării americane pot influența situația de securitate regională, dar amploarea efectelor nu poate fi stabilită înainte de apariția unor decizii concrete. România trebuie să își calibreze poziția în funcție de evoluția războiului, de angajamentele aliaților și de hotărârile adoptate în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Rezultatele alegerilor din 3 noiembrie vor oferi indicii despre capacitatea administrației Trump de a-și continua agenda în ultimii doi ani ai mandatului. Pentru România, indicatorii decisivi vor fi deciziile ulterioare privind apărarea, finanțarea angajamentelor americane în Europa și coordonarea cu aliații NATO, nu simpla apartenență politică a majorității din Congres.