Alexandru Nazare participă luni la reuniunile ECOFIN și Eurogrup. Finanțarea apărării și simplificarea regulilor europene, pe agendă

179843 – 09112026 – Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă luni, 9 noiembrie, la reuniunile Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) și Eurogrupului, organizate la Bruxelles. Discuțiile vizează finanțarea apărării, simplificarea legislației europene, impozitarea produselor din tutun și aplicarea cadrului de guvernanță economică al Uniunii Europene, potrivit Ministerului Finanțelor.

În cadrul reuniunii Eurogrupului în format inclusiv, miniștrii vor analiza modalitățile de finanțare a apărării și posibilitățile de utilizare mai eficientă a resurselor publice, inclusiv prin achiziții comune. La discuții va participa și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Pe agenda ECOFIN se află simplificarea legislației europene și evaluarea efectelor acesteia asupra economiei. Ministerul Finanțelor susține reducerea obligațiilor administrative redundante, cu obiectivul declarat de a limita costurile companiilor și de a facilita investițiile.

Miniștrii vor discuta și pachetul legislativ privind impozitarea tutunului, care urmărește actualizarea regulilor europene în funcție de evoluția pieței, inclusiv în cazul noilor produse din tutun și nicotină.

Un alt punct îl reprezintă guvernanța economică europeană și stadiul implementării Mecanismului de redresare și reziliență. Ministerul Finanțelor precizează că sprijină, în limitele competențelor sale, activitatea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență și dialogul cu Comisia Europeană pentru cererile de plată.

În marja reuniunilor, Alexandru Nazare va avea o întrevedere bilaterală cu Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, emisii zero și creștere economică durabilă. Discuțiile vor aborda consolidarea finanțelor publice și prioritățile de dezvoltare economică ale României.