180007 – 25112026 – Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis pe Facebook un avertisment privind folosirea vizelor turistice pentru deplasările în SUA al căror scop principal este nașterea unui copil și obținerea cetățeniei americane pentru acesta.

Reprezentanții misiunii diplomatice au atras atenția că declararea unui scop fals al călătoriei poate avea consecințe asupra statutului de viză și asupra posibilității de a intra ulterior în Statele Unite.

Practica este cunoscută sub denumirea de birth tourism și presupune deplasarea unor cetățeni străini în SUA pentru ca nou-născuții să poată beneficia de cetățenia americană.

Ce prevede Constituția SUA

Al XIV-lea Amendament al Constituției Statelor Unite, adoptat în 1868, prevede acordarea cetățeniei persoanelor născute sau naturalizate pe teritoriul american și aflate sub jurisdicția Statelor Unite.

Principiul este cunoscut sub denumirea de birthright citizenship.

În ianuarie 2025, administrația Donald Trump a emis Ordinul Executiv 14160, prin care a încercat să restrângă aplicarea cetățeniei automate pentru anumite categorii de copii născuți în SUA.

Măsura a generat litigii, iar în 2026 Curtea Supremă a analizat problema cetățeniei prin naștere în cauza Trump v. Barbara.