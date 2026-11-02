ANAF: datoriile restante nu duc automat la poprire sau sechestru

179778 – 02112026 – Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează că recuperarea creanțelor bugetare se face după aceleași reguli pentru persoane fizice, firme și partide politice, în conformitate cu legislația fiscală.

Potrivit Agenției, obligațiile fiscale neachitate la termen devin restante și intră sub incidența procedurilor prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Debitorii pot achita voluntar sumele datorate sau pot utiliza alte modalități legale de stingere a obligațiilor, inclusiv compensarea.

Executarea silită începe prin comunicarea somației și a titlului executoriu. De la primirea somației, debitorul are la dispoziție 15 zile pentru achitarea obligației restante sau pentru notificarea organului fiscal cu privire la intenția de a iniția procedura de mediere.

Dacă datoria nu este achitată și nu există motive legale de suspendare, ANAF poate recurge la poprirea conturilor bancare, urmărirea sumelor datorate debitorului de terți sau executarea bunurilor mobile și imobile.

Contribuabilii care se confruntă cu dificultăți financiare pot solicita eșalonarea la plată, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege. În cazul aprobării eșalonării, executarea silită pentru obligațiile incluse în aceasta se suspendă în condițiile legale.