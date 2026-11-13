ANAF identifică un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei într-un dosar de fraudă fiscală. Opt societăți și 12 persoane fizice, vizate

ANAF identifică un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei într-un...

179887 – 13112026 – Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a identificat un prejudiciu total de peste 100 de milioane de lei într-un caz complex de fraudă fiscală, în care sunt vizate opt societăți comerciale și 12 persoane fizice. Aceleași entități sunt cercetate de organele de urmărire penală și în legătură cu alte fapte, prezentate public de Parchetul General la 12 august 2026.

ANAF atrage atenția asupra riscurilor asociate achiziționării imobilelor prin plata integrală în avans, în schimbul unor reduceri substanțiale de preț, fără verificarea garanțiilor și a situației juridice a proprietății.

Inspectorii au finalizat verificările și au transmis documentația și materialul probator instituțiilor de urmărire penală competente.

Potrivit ANAF, societățile erau controlate în fapt de aceleași persoane și au construit un circuit economic fictiv pentru obținerea ilegală de bani de la bugetul de stat, prin rambursări și compensări de TVA.

Mecanismul presupunea facturarea și refacturarea unor servicii, mărfuri și materiale de construcții care nu aveau corespondent în operațiuni economice reale.

Prin intermediul acestor tranzacții ar fi fost obținute rambursări sau compensări de TVA în valoare de peste 26 de milioane de lei.

Prejudiciul fiscal depășește 81 de milioane de lei

Din totalul identificat, peste 81 de milioane de lei reprezintă obligații fiscale aferente TVA, impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din alte surse și taxelor și contribuțiilor salariale cu reținere la sursă. Alte peste 19 milioane de lei sunt asociate unor fapte de delapidare și spălare a banilor.

Verificările au identificat și un mecanism prin care creanțe artificiale, create între societățile controlate de același grup, ar fi fost cesionate la valori subevaluate în beneficiul unor persoane fizice, în detrimentul companiilor și al partenerilor comerciali de bună-credință.

Cazul a fost anunțat inițial de ANAF la 12 martie 2026, când instituția a prezentat mecanismul de facturare fictivă și obținerea nejustificată a rambursărilor de TVA.