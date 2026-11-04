ANAF introduce evaluarea serviciilor fiscale prin cod QR

179802 – 04112026 – Contribuabilii vor putea evalua serviciile primite în unitățile fiscale prin completarea unui chestionar accesibil prin scanarea unui cod QR, anunță Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Instrumentul urmărește colectarea opiniilor privind interacțiunea directă cu administrația fiscală și identificarea problemelor care pot fi remediate la nivelul fiecărei unități.

Chestionarul vizează timpul de așteptare, amabilitatea și profesionalismul personalului, claritatea explicațiilor oferite, stadiul soluționării solicitărilor și dificultățile întâmpinate de contribuabili. Sunt urmărite inclusiv situațiile în care o persoană trebuie să revină de mai multe ori pentru rezolvarea aceleiași probleme.

Potrivit ANAF, completarea durează aproximativ două minute, răspunsurile sunt anonime, iar evaluarea nu influențează soluționarea cererilor adresate instituției.

Un element al mecanismului este asocierea fiecărui răspuns cu unitatea fiscală în care a avut loc interacțiunea. Astfel, instituția va putea analiza separat experiențele contribuabililor din diferite localități și județe.