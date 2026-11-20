ANAF verifică tranzacții de 26 de milioane de lei cu produse software...

179958 – 20112026 – Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat tranzacții în valoare totală de 26 de milioane de lei între doi operatori economici, despre care există indicii că nu au avut un scop comercial real. Cazul vizează presupusa achiziție de produse software care nu ar fi fost livrate și solicitarea rambursării unui sold negativ de TVA de 7,5 milioane de lei.

Potrivit ANAF, verificările au vizat achiziția unor produse software, dar inspectorii nu au identificat documentele care să permită identificarea și cuantificarea bunurilor tranzacționate. De asemenea, există semne de întrebare legate de finanțarea operațiunilor și circuitul banilor.

Un element investigat îl reprezintă folosirea unei finanțări de tip credit revolving pentru plata facturilor, urmată de returnarea sumelor de către furnizor către client. Acest mecanism a ridicat suspiciuni privind caracterul real al tranzacțiilor și existența efectivă a produselor software.

Societatea verificată a invocat o comandă inițiată de o a treia societate, în valoare de 24 de milioane de lei, pentru achiziția produselor software. Potrivit ANAF, bunurile nu au fost însă livrate societății care lansase comanda, iar tranzacția nu a fost finalizată printr-o vânzare.

Analiza fluxurilor financiare a indicat că banii proveniți din creditul revolving, utilizați pentru plata facturilor, ar fi intrat într-un circuit prin care destinația inițială a fondurilor a fost modificată.

Din punct de vedere fiscal, inspectorii consideră că deducerea TVA s-a făcut ilegal, firma în cauză solicitând rambursarea unui sold negativ de TVA de 7,5 milioane de lei.

ANAF a analizat și incidența articolului 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, care reglementează obținerea fără drept de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, inclusiv tentativa de obținere a unor asemenea sume.

În urma verificărilor, DGAF a sesizat parchetul, care va stabili dacă faptele semnalate întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni.

ANAF reamintește că deducerea TVA trebuie susținută de documente justificative și să corespundă unor achiziții efective de bunuri sau servicii.

Până la finalizarea cercetărilor, suspiciunile prezentate de inspectorii antifraudă nu reprezintă o constatare definitivă a vinovăției persoanelor sau societăților implicate.