ANCOM a organizat o dezbatere despre aplicarea regulamentului european privind inteligența artificială

179801 – 04112026 – Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a organizat, pe 2 noiembrie, o sesiune dedicată aplicării regulamentului european privind inteligența artificială, în cadrul AI Expo Europe 2026, desfășurat la București.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, companiilor și mediului academic pentru discuții privind responsabilitatea în dezvoltarea și utilizarea sistemelor de inteligență artificială, protecția datelor și securitatea cibernetică.

Au participat reprezentanți ai ASF, DNSC și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mediul privat a fost reprezentat de NETOPIA Payments și PPC, iar mediul academic, de Centrul de Cercetare în Etică Aplicată și Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Sesiunea a fost deschisă de președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, și de președintele ASF, Alexandru Petrescu. Discuțiile au vizat integrarea inteligenței artificiale în activitatea organizațiilor, oportunitățile de automatizare, riscurile cibernetice și menținerea controlului uman asupra sistemelor utilizate.

Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a evidențiat necesitatea cooperării dintre autorități, industrie și mediul academic pentru pregătirea cadrului național de aplicare a regulamentului european.