ANCPI: lucrări de cadastru finalizate integral în 514 UAT-uri

179825 – 06112026 – Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a finalizat, până la 31 octombrie 2026, lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în 514 UAT-uri din România, dintr-un total de 3.181 de UAT-uri.

Dintre cele 514 UAT-uri cadastrate integral, 368 au beneficiat de finanțare europeană. În cadrul proiectului dedicat înregistrării proprietăților în zonele rurale, ANCPI a finalizat lucrările în proporție de 55,76% dintre cele 660 de UAT-uri incluse. Suprafața acoperită depășește trei milioane de hectare, iar numărul imobilelor înscrise cu finanțare europeană depășește 3,8 milioane.

În cursul anului 2026, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în 69 de UAT-uri, pe o suprafață de 586.039,3943 hectare. În octombrie, lista localităților în care au fost încheiate lucrările cu fonduri europene a inclus comunele Valea Seacă (Bacău0, Stâlpu (Buzău), Sărulești (Călărași), Stângăceaua (Mehedinți) și Bujoreni (Teleorman).

La nivel național, suprafața totală înscrisă în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, inclusiv prin lucrări realizate în sectoare cadastrale, a ajuns la 8.992.397 de hectare. Alte lucrări sunt în desfășurare în 2.579 de UAT-uri, pe o suprafață estimată la peste 4,4 milioane de hectare.

Înregistrarea sistematică este gratuită pentru cetățeni.