ANRE introduce compensarea lunară pentru prosumatori și permite folosirea excedentului la alte locuri de consum

179864 – 11112026 – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat o nouă metodologie pentru comercializarea, facturarea, decontarea și alocarea valorică a energiei electrice produse de prosumatori. Reglementarea introduce compensarea lunară, permite utilizarea valorii excedentului pentru plata facturilor aferente altor locuri de consum și stabilește reguli pentru decontarea sumelor reportate.

Metodologia pune în aplicare prevederile Legii nr. 160/2026 și înlocuiește Ordinul ANRE nr. 15/2022. Noile reguli vizează inclusiv contractele în derulare, pentru energia livrată în rețea începând cu 26 iulie 2026.

Cum se schimbă facturarea

Compensarea se va realiza lunar, în limita celei mai mici cantități dintre energia livrată în rețea și energia consumată din rețea la același loc de producere și consum, în luna respectivă. Energia livrată peste această cantitate reprezintă excedentul.

Valoarea excedentului poate fi folosită pentru plata facturilor de electricitate aferente altor locuri de consum ale aceluiași prosumator, cu condiția ca acestea să fie deservite de același furnizor. Metodologia permite și rezervarea sumelor disponibile pentru facturi deja emise, dar încă nescadente.

Pentru persoanele fizice eligibile, cu instalații de maximum 27 kW la fiecare loc de consum, este prevăzută și posibilitatea direcționării valorilor disponibile, pentru o perioadă de minimum 12 luni, către facturi de electricitate sau, în condițiile reglementării, către facturi de gaze naturale.

Reguli pentru sumele restante

Noua metodologie stabilește un mecanism separat pentru energia livrată până la 25 iulie 2026 inclusiv și rămasă în sold. Furnizorii trebuie să evidențieze distinct cantitățile, prețurile istorice, documentele de origine și scadențele și să ofere prosumatorilor situații detaliate ale sumelor reportate.

Pentru sumele care intră sub incidența noilor reguli sunt prevăzute termene de regularizare de cel mult 40 de zile lucrătoare, potrivit calendarului stabilit de ANRE.

Persoanele fizice care dețin instalații de producere a energiei regenerabile cu puteri de cel mult 27 kW pe loc de consum nu au obligația de a emite facturi pentru energia livrată. Documentele de achiziție și decontare sunt întocmite de furnizor.

Metodologia diferențiază mecanismele în funcție de puterea instalată. Pentru instalațiile de până la 200 kW se aplică mecanismul de compensare cantitativă, în timp ce instalațiile cu puteri între 200 și 400 kW intră sub incidența regularizării financiare, calculată pe baza prețului mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare din luna livrării.

Termen pentru furnizori: 31 decembrie 2026

Furnizorii trebuie să finalizeze adaptările informatice și operaționale până la 31 decembrie 2026. ANRE precizează că acest termen nu suspendă drepturile prosumatorilor și că noile reguli trebuie aplicate inclusiv prin soluții temporare documentate, acolo unde sistemele informatice nu sunt încă adaptate.

Autoritatea a anunțat că metodologia a fost elaborată după două etape de consultare publică, în august și în perioada septembrie–octombrie 2026. Potrivit ANRE, procesul a generat peste 600 de observații și poziții, iar la o dezbatere publică au participat peste 400 de persoane.

Pentru prosumatori, efectul va depinde de modul în care furnizorii aplică noile reguli, de regularizarea soldurilor istorice și de posibilitatea utilizării excedentului la alte locuri de consum. Metodologia prevede că mecanismul de compensare cantitativă pentru instalațiile de cel mult 200 kW încetează la 31 decembrie 2030. De la 1 ianuarie 2031, energia livrată va putea fi valorificată la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare, în condițiile legii.