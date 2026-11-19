CNAS vrea să știe cine sunt aceste persoane și de ce nu plătesc

179946 – 19112026 – Aproximativ 2,9 milioane de persoane figurează în evidențele sistemului public de sănătate ca neasigurate, iar conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate propune identificarea unor mecanisme prin care o parte dintre acestea să fie incluse în baza de contribuabili.

Potrivit datelor prezentate de conducerea CNAS, peste 95% dintre persoanele neasigurate au sub 60 de ani. Instituția consideră că o parte dintre acestea ar putea obține venituri nedeclarate, în timp ce altele sunt români plecați în străinătate sau persoane care nu mai locuiesc efectiv în țară.

Vicepreședintele CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, a susținut extinderea obligației de contribuție pentru persoanele care au reședința în România și nu se încadrează în categoriile exceptate de lege.

Potrivit estimărilor prezentate de aceasta, dacă persoanele vizate ar plăti contribuția anuală calculată la baza minimă, fondul de sănătate ar putea încasa suplimentar cel puțin 2,5 miliarde de lei.

În prezent, peste 9,5 milioane de persoane contribuie la sistemul public de sănătate, iar aproximativ 6,4 milioane beneficiază de asigurare prin categorii exceptate de la plata contribuției. Alte aproape 2,9 milioane figurează ca neasigurate.

Una dintre soluțiile propuse presupune corelarea bazelor de date ale CNAS și ANAF, pentru identificarea persoanelor care obțin venituri, dar nu plătesc contribuția la sănătate.

Specialiștii citați în dezbaterea prezentată de TVR consideră că măsurile trebuie diferențiate în funcție de situația fiecărei persoane.

Românii asigurați în alte state nu ar trebui să plătească din nou contribuții în România, în timp ce persoanele fără venituri ar putea fi îndrumate către serviciile sociale. Pentru cei care obțin venituri nedeclarate sunt analizate mecanisme de obligare la plata contribuției.

În prezent, persoanele fără venituri care nu beneficiază de asigurare prin alte prevederi legale se pot asigura voluntar prin plata CASS. Valoarea contribuției anuale este de 2.430 de lei în 2026.