Aproape jumătate dintre angajați consideră că hărțuirea sexuală este frecventă la locul...

179942 – 19112026 – Hărțuirea sexuală rămâne insuficient raportată în România, iar diferența dintre experiențele concrete ale angajaților și recunoașterea acestora ca forme de abuz este una dintre principalele concluziișe studiului „Hărțuirea sexuală la locul de muncă în România”. Studiul face parte dintr-o cercetare regională realizată de Fundația Friedrich Ebert în șapte țări: România, Bulgaria, Croația, Cehia, Grecia, Slovacia și Ungaria.

Potrivit cercetării, 47% dintre respondenți consideră că hărțuirea sexuală este frecventă sau foarte frecventă la locul de muncă. În același timp, 43% declară că au trecut prin comportamente concrete de hărțuire, dar numai 15% spun că au fost victimele hărțuirii sexuale.

Cele mai frecvente manifestări raportate sunt glumele cu tentă sexuală și remarcile indecente, menționate de 30% dintre respondenți, urmate de privirile insistente sau nepotrivite, cu 29%.

Contactul fizic nedorit, inclusiv atingerile și apropierile excesive, apare în răspunsurile a 13% dintre participanți. Avansurile pe rețelele sociale și invitațiile insistente la întâlniri au fost menționate de 12%, iar propunerile de activități sexuale de 9%.

Cercetarea identifică și forme mai grave de abuz. Trei procente dintre respondenți au indicat șantajul pentru obținerea sau păstrarea unui loc de muncă ori pentru promovare, iar 5% au raportat expunerea la imagini cu conținut sexual.

Femeile tinere sunt cele mai expuse

Autorii studiului arată că majoritatea agresorilor sunt bărbați. În 54% dintre cazurile raportate sunt indicați colegii sau colaboratorii, iar în 48% sunt menționați superiorii și șefii. Categoriile cele mai expuse sunt femeile sub 35 de ani, precum și femeile necăsătorite sau divorțate.

Datele privind reacția victimelor arată amploarea fenomenului de neraportare. 36% discută despre experiențele lor cu un coleg sau o colegă, 31% cu familia, iar 35% declară că au confruntat agresorul.

În schimb, 27% nu discută cu nimeni despre ceea ce li s-a întâmplat. Numai 16% sesizează conducerea sau superiorul, iar 2% depun o plângere formală la locul de muncă.

Printre motivele neraportării se numără teama de pierdere a locului de muncă sau de afectare a carierei, riscul agravării hărțuirii și neîncrederea că sesizarea va produce schimbări. Studiul arată că, în numeroase situații în care victimele au reclamat comportamentul, nu au fost luate măsuri concrete.

Probleme de aplicare a legislației

Cercetarea semnalează că procedurile interne și prevederile legale privind prevenirea hărțuirii nu sunt aplicate corespunzător în numeroase instituții și companii. Autorii atrag atenția și asupra pregătirii insuficiente a personalului care ar trebui să gestioneze sesizările.

Raportul analizează și rolul sindicatelor. Peste 90% dintre respondenți consideră că acestea ar trebui să se implice mai activ în negocierea contractelor colective, în monitorizarea respectării regulilor și în sprijinirea victimelor.