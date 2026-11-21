179971 – 21112026 – Armata României participă, în zilele de 21 și 22 noiembrie, la cea de-a X-a ediție a Bucharest Gaming Week, care se va desfășura la Romexpo – Pavilionul B1, în intervalul orar 10.00-20.00.

Vizitatorii vor avea ocazia să interacționeze cu militari din diferite structuri ale armatei și să descopere modul în care tehnologia și inovația sunt integrate în activitățile militare.

Reprezentanții Armatei României au pregătit o serie de activități interactive, în cadrul cărora publicul va putea testa simulatoare de zbor, va experimenta tehnologii de realitate virtuală, va descoperi drone și roboți și va interacționa cu elevi și studenți ai instituțiilor militare de învățământ. De asemenea, vizitatorii vor putea explora echipamente și aplicații tehnologice utilizate în domenii precum aviația, navigația, comunicațiile și informatica.

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” și colegiile naționale militare vor prezenta proiecte dezvoltate de elevi și studenți, printre care simulatoare, roboți, drone, o imprimantă 3D și alte aplicații realizate în cadrul activităților educaționale și al cluburilor de robotică.

Reprezentanții Invictus România vor organiza un atelier de Laser Run, oferind publicului posibilitatea de a descoperi și de a încerca această activitate sportivă.

Participarea la Bucharest Gaming Week oferă Armatei României ocazia de a aduce mai aproape de public tehnologiile utilizate în domeniul militar și de a evidenția creativitatea, pasiunea pentru inovație și competențele tehnice ale tinerilor care se pregătesc pentru o carieră militară.