179996 – 24112026 – În perioada 19–23 noiembrie, specialiști ai Forțelor Terestre ale SUA din Europa și Africa (USAREUR-AF) au lucrat în România, împreună cu Statul Major al Forțelor Terestre, pentru operaționalizarea conceptului NATO Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDi).

Activitatea a urmărit integrarea senzorilor aflați în dotarea Forțelor Terestre Române, inclusiv a radarelor și sistemelor MEROPS, într-o rețea care să permită colectarea și corelarea informațiilor despre amenințările din spațiul aerian, terestru și maritim.

Conceptul EFDi presupune conectarea senzorilor, a sistemelor de comandă și control, a mijloacelor de angajare și a capabilităților autonome, astfel încât structurile militare să poată identifica și evalua amenințările folosind o imagine operațională comună.

În cadrul activităților din România, specialiștii români și americani au lucrat la schimbul de date între sisteme, verificarea informațiilor și transmiterea acestora către centrele de comandă.

De asemenea, au participat și reprezentanți ai unor companii din industria de apărare, implicați în identificarea soluțiilor tehnice necesare interoperabilității.

Ministerul Apărării Naționale are în vedere trei paliere ale cooperării: conectarea tehnologică a sistemelor, compatibilizarea procedurilor de lucru și îmbunătățirea schimbului de informații între structurile militare.