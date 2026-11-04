Atacuri cibernetice asupra instalațiilor frigorifice din Europa. DNSC semnalează probleme în șase magazine din România

179806 – 04112026 – Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unui nou val de atacuri cibernetice care vizează sistemele informatice de administrare a instalațiilor frigorifice din Europa. La 2 noiembrie 2026, instituția a semnalat incidente în Belgia, Suedia, Țările de Jos, Luxemburg, Irlanda și Estonia. În România au fost raportate creșteri anormale ale temperaturilor echipamentelor frigorifice din șase magazine aparținând aceluiași lanț comercial.

Avertizarea DNSC vine la câteva săptămâni după un incident similar raportat în Franța, la 14 octombrie 2026. Atacurile urmăresc obținerea accesului neautorizat la sistemele de control al instalațiilor frigorifice și modificarea parametrilor de funcționare.

Presa internațională a relatat, de asemenea, incidente sau suspiciuni de compromitere a unor sisteme similare în Finlanda, Danemarca, Italia și Portugalia.

Cum pot fi afectate instalațiile frigorifice

Sistemele vizate permit administrarea de la distanță a instalațiilor de refrigerare utilizate în spații comerciale. Compromiterea lor poate permite atacatorilor să modifice temperaturile de funcționare, programele de dezghețare sau configurația alarmelor.

Unul dintre mecanismele identificate presupune activarea neautorizată a ciclurilor de dezghețare. Dacă acestea sunt declanșate nejustificat sau menținute perioade prea lungi, procesul normal de răcire poate fi întrerupt, iar temperatura din instalații poate crește.

DNSC atrage atenția asupra mai multor familii de echipamente vulnerabile, între care sistemele Danfoss AK-SC și AK-SM 800, precum și echipamentele Copeland XWEB și Dixell XWEB.

O parte dintre aceste dispozitive utilizează versiuni software învechite sau nu mai beneficiază de actualizări de securitate. În cazul sistemelor Danfoss AK-SM 8xxA, alerta menționează trei vulnerabilități identificate prin codurile CVE-2025-41450, CVE-2025-41451 și CVE-2025-41452.

Prima poate permite ocolirea unor mecanisme de autentificare și accesul la informații sensibile. A doua este de tip OS Command Injection și poate permite, după autentificare, executarea unor comenzi la nivelul sistemului de operare. A treia este asociată modificării necorespunzătoare a configurației interfeței web și poate conduce la indisponibilitatea sistemului.

Scorurile de severitate indicate sunt 8,2 pentru CVE-2025-41450, 8,7 pentru CVE-2025-41451 și 6,8 pentru CVE-2025-41452.

DNSC precizează însă că simpla utilizare a unui echipament din familiile menționate nu înseamnă că acesta a fost compromis. Evaluarea riscului presupune identificarea versiunii firmware, verificarea configurației și analizarea expunerii dispozitivului la internet. De asemenea, instituția nu confirmă că aceste trei vulnerabilități au fost exploatate în toate incidentele raportate în octombrie și noiembrie.

Recomandările DNSC pentru operatorii comerciali

DNSC recomandă verificarea sistemelor de administrare, inclusiv echipamentele gestionate de furnizori externi.

Printre măsurile indicate se numără:

eliminarea accesului direct din internet la interfețele de administrare;

verificarea programelor de dezghețare și a parametrilor de funcționare;

utilizarea conexiunilor VPN securizate pentru administrarea de la distanță;

actualizarea firmware-ului la cea mai recentă versiune disponibilă;

schimbarea parolelor implicite și aplicarea setărilor de securitate recomandate de producător;

verificarea configurației alarmelor și a accesului furnizorilor externi.

În cazul echipamentelor deja compromise, DNSC recomandă restricționarea accesului din internet, resetarea la setările din fabrică, reconfigurarea sistemului și actualizarea componentelor software.

Simpla resetare a echipamentului nu elimină riscul unei noi compromiteri dacă accesul la internet fără protecție adecvată continuă.

Riscuri pentru siguranța alimentară

Atacurile asupra sistemelor frigorifice pot avea consecințe care depășesc sfera securității informatice. Creșterea necontrolată a temperaturii poate afecta condițiile de păstrare a alimentelor, poate genera pierderi de produse și poate întrerupe activitatea comercială.

În cazul magazinelor din România, DNSC a semnalat creșteri anormale ale temperaturilor în șase unități ale aceluiași lanț comercial. Informațiile publicate nu precizează numele companiei, localizarea magazinelor, cantitatea de produse afectate sau dacă a fost confirmată compromiterea informatică a instalațiilor.

DNSC recomandă verificarea sistemelor de refrigerare și reducerea expunerii echipamentelor de administrare la internet, în special în cazul instalațiilor vechi sau care nu mai beneficiază de suport de securitate.