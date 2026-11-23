Autoutilitară fără drept de circulație încărcată cu 1.000.000 de ţigarete de contrabandă

179986 – 23112026 – Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au descoperit și indisponibilizat, în vederea confiscării, aproximativ 1.000.000 de țigarete de contrabandă, în valoare de peste 527.000 de lei, precum și o autoutilitară cu înmatricularea suspendată, evaluată la aproximativ 30.000 de lei.

În data de 23 noiembrie a.c., în jurul orei 02.00, în timpul unei misiuni specifice desfășurate în zona de competență, polițiștii de frontieră au observat, pe raza municipiului Iași, o autoutilitară a cărei prezență în zonă le-a ridicat suspiciuni.

În urma verificărilor efectuate prin intermediul aplicației eDAC, colegii noștri au constatat că autovehiculul figura în bazele de date ca având înmatricularea suspendată.

Polițiștii de frontieră au efectuat semnalele regulamentare de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat, s-a sustras controlului încercând să acroșeze autospeciala Poliției de Frontieră și punând astfel în pericol siguranța colegilor noștri.

În aceste împrejurări, polițiștii de frontieră au făcut uz de armamentul din dotare, cu respectarea prevederilor legale, executând un foc de avertisment în plan vertical, urmat de focuri asupra pneurilor autoutilitarei.

Șoferul nu a oprit nici de această dată, pierzând controlului mijlocului de transport. După verificarea acestuia, în interior au fost descoperite mai multe baxuri cu țigarete. În urma inventarierii, s-a stabilit că autoutilitara transporta aproximativ 1.000.000 de țigarete.

Întreaga cantitate de țigarete, în valoare de 527.986 de lei, precum și autoutilitara, evaluată la 30.000 de lei, au fost indisponibilizate în vederea confiscării.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.