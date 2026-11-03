Barometrul Antreprenorilor, ediția a III-a, noiembrie 2026

Marți, 3 noiembrie, a fost lansată ediția a III-a Barometrului Antreprenorilor New Money-INSCOP în prezența premierului Luca Niculescu, a ministrului Finanțelor Alexandru Nazare și a mai multor reprezentanți ai mediului de afaceri (Ömer TETIK – CEO Banca Transilvania, Roxana PINTEA – Senior Director Corporate Affairs, Philip Morris România, Tiberiu DĂNEȚIU – Director Corporate Affairs & Retail Media, membru în boardul Auchan, Alex RUS – fondator Grota Țaga, Marian DUMITRESCU – CEO Fieldstar, Dumitru PÎNTEA – expert economic, Parteneriate pentru Noua Economie, Republica Moldova, Răzvan LUCA – director general NIBIRU, Razvan RUSU – fondatorul brandului „Răzvan Idicel”, Călin ILE – președinte onorific Federația Industriei Hoteliere din România).

Barometrul Antreprenorilor New Money-INSCOP (BANI) reprezintă un demers de evaluare periodică a opiniilor antreprenorilor din România cu privire la evoluțiile economiei românești, ale serviciilor publice și ale propriei afaceri, precum și la relația cu UE și Republica Moldova.

Barometrul Antreprenorilor New Money-INSCOP (BANI) își propune să aducă vocile antreprenorilor români în prim-planul atenției publice. Astfel, vom crea un cadru coerent de dezbatere și de moderare a deciziilor administrației publice centrale și locale, în acord cu nevoile economiei de piață.

Metodologie: Datele au fost culese în perioada 19 – 26 octombrie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pentru comunitatea de antreprenori cu afaceri în România.

Direcția țării

16.6% dintre antreprenori cred că România se îndreaptă într-o direcție bună (față de 28.9% în 2024 și 39.6% în 2025), în timp ce 75.4% sunt pesimiști în legătură cu viitorul țării (față de 66.8% în 2024 și 54% în 2025). 8% reprezintă ponderea non-răspunsurilor.

Sunt optimiști cu privire la direcția țării într-un procent mai ridicat decât restul populației: antreorenorii între 18 și 29 de ani, cei din urbanul mare, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro. Sunt pesimiști cu privire la direcția țării într-o proporție mai mare decât media: antreprenorii între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară sau medie, cei din mediul rural, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri între 101 și 500 mii euro.

Situația economiei României față de acum 1 an

Întrebați cum apreciază situația economiei României față de acum 1 an, 1.1% dintre participanții la sondaj sunt de părere că situația este mult mai bună (față de 1% în 2024 și 0.8% în 2025), 8.2% că este mai bună (față de 12.7% în 2024 și 7.3% în 2025), iar 9.4% că situația este la fel (față de 15.8% în 2024 și 16.6% în 2025). 40.1% consideră că situația economiei naționale este mai proastă față de acum 1 an (față de 44.7% în 2024 și 43.1% în 2025), iar X% că este mult mai proastă (față de 44.7% în 2024 și 31.5% în 2025). 0.9% dintre participanții la sondaj nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.1% nu răspund.

Consideră că situația economiei României este mult mai bună/mai bună față de acum 1 an într-o proporție peste media eșantionului: antreprenorii peste 60 de ani, cei din București, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro.

Antreprenorii cu educație primară/medie cred într-o proporție mai mare decât media că situația economiei României este mai proastă/mult mai proastă față de acum 1 an.

Situația economiei României în următoarele 12 luni

0.6% dintre antreprenorii intervievați cred că situația economiei în următoarele 12 luni va fi mult mai bună (față de 0.8% în 2024 și 1.4% în 2025), 9% că va fi mai bună (față de 13.4% în 2024 și 18.8% în 2025) și 19.1% că va fi la fel (față de 21.1% în 2024 și 15.5% în 2025). Pe de altă parte, 37.9% dintre participanții la sondaj sunt de părere că situația va fi mai proastă (față de 35.3% în 2024 și 33.5% în 2025), iar 28% că situația va fi mult mai proastă (față de 26.1% în 2024 și 27.4% în 2025). 5.2% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.3% nu răspund.

Sunt de părere că situația economiei României în următoarele 12 luni va fi mult mai bună /mai bună într-un procent mai ridicat decât restul populației: antreprenorii între 18 și 29 de ani și peste 60 de ani.

Antreprenorii între 18 și 29 de ani consideră într-un procent peste media eșantionului că situația economiei României în următoarele 12 luni va fi la fel.

Cred că situația economiei României va fi mai proastă /mult mai proastă în următoarele 12 luni într-o proporție mai mare decât media: antreprenorii între 30 și 59 de ani, cei cu educație primară sau medie, cei din mediul rural, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro și între 3 și 5 angajați.

Dobânda la credite

20.8% dintre antreprenori cred că dobânda la credite va crește mult în următoarele 12 luni (față de 11.6% în 2024 și 21.5% în 2025) , 49.3% cred că va crește ușor (față de 34.8% în 2024 și 45.2% în 2025), 14.1% că va rămâne la fel (față de 18.9% în 2024 și 14.8% în 2025), 4.8% că va scădea ușor (față de 20% în 2024 și 5.6% în 2025), iar 0.2% că va scădea mult (față de 1.5% în 2024 și 0.8% în 2025). 10.5% nu știu , iar 0.4% nu răspund.

Antreprenorii a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro se așteaptă cel mai mult ca dobânda la credite să crească.

Antreprenorii cu vârsta peste 60 de ani se așteaptă ca dobânda la credite să scadă într-o proporție mai mare decât media.

Dobânda la depozitele bancare ale companiei

3.8% dintre antreprenori cred că dobânda la depozitele bancare ale companiei va crește mult în următoarele 12 luni (față de 4.7% în 2024 și 5.6% în 2025), 27.6% cred că va crește ușor (față de 21.1% în 2024 și 26.2% în 2025), 37.3% că va rămâne la fel (față de 39.1% în 2024 și 32.9% în 2025), 15.1% că va scădea ușor (față de 19.8% în 2024 și 19.3% în 2025), iar 3.3% că va scădea mult (față de 3.2% în 2024 și 4.5% în 2025). 12% nu știu, iar 0.8% nu răspund.

Cred că dobânda la depozitele bancare ale companiei va crește (mult sau ușor) într-un procent mai ridicat decât restul populației: antreprenorii între 18 și 29 de ani, cei cu educație primară sau medie, cei a căror companie înregistrează peste 5 angajați.

Consideră într-o proporție peste media eșantionului că dobânda la depozitele bancare ale companiei va rămâne la fel: antreprenorii între 30 și 44 de ani și peste 60 de ani, cei cu educație superioară, cei din urbanul mare, cei a căror companie înregistrează între 3 și 5 angajați.

Sunt de părere că dobânda la depozitele bancare ale companiei va scădea (mult sau ușor) într-o proporție mai mare decât media: femeile antreprenori și cei din Capitală.

Cursul de schimb leu – euro

Chestionați cu privire la evoluția cursului de schimb leu – euro în următoarele 12 luni, 25.8% dintre antreprenori cred că acesta va crește mult (față de 5.4% în 2024 și 12.6% în 2025), 57.5% că va crește ușor (față de 50.5% în 2024 și 57.9% în 2025), iar 8.1% că va rămâne la fel (față de 35.2% în 2024 și 22.1% în 2025). 4.5% sunt de părere că va scădea ușor (față de 4.4% în 2024 și 3.6% în 2025), iar 0.1% că va scădea mult (față de 0.5% în 2024 și 0.8% în 2025). 3.7% nu știu, iar 0.4% nu răspund.

Antreprenorii a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500mii euro se așteaptă ca rata de schimb leu-euro să crească într-un procent peste media eșantionului.

Sunt de părere că rata de schimb va rămâne la fel într-o proporție mai mare decât media: antreprenorii între 18 și 29 de ani, cei cu educație primară sau medie.

Situația financiară a companiei față de acum 1 an

2.4% dintre antreprenorii chestionați apreciază că situația financiară a companiei lor este mult mai bună față de acum 1 an (față de 3.2% în 2024 și 2.7% în 2025), 13.2% că este mai bună (față de 25.3% în 2024 și 20% în 2025), iar 29.9% că este la fel (față de 33.9% în 2024 și 35.5% în 2025). 37.4% spun că situația financiară a companiei lor este mai proastă (față de 27.6% în 2024 și 32.2% în 2025), iar 16% că este mult mai proastă (față de 7% în 2024 și 8.5% în 2025). 0.6% nu știu / nu pot aprecia, iar 0.4% nu răspund.

Apreciază că situația financiară a companiei lor este mult mai bună sau mai bună față de acum 1 an într-un procent mai ridicat decât restul populației: antreprenorii între 18-29 de ani, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro.

Consideră că situația financiară a companiei lor este la fel ca acum 1 an într-o proporție mai mare decât media: femeile antreprenori, cei cu vârsta peste 60 de ani, cei din urbanul mare, cei a căror companie înregistrează până la 2 angajați.

Sunt de părere că situația financiară a companiei lor este mai proastă și mult mai proastă ca acum 1 an într-o proporție peste media eșantionului: antreprenorii între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară sau medie, cei a căror companie înregistrează între 3 și 5 angajați.

Situația financiară a companiei în următoarele 12 luni

Cât privește situația financiară a companiei lor în următoarele 12 luni, 2.6% dintre cei intervievați estimează că aceasta va fi mult mai bună (față de 6.3% în 2024 și 3.5% în 2025), 18.5% mai bună (față de 32.3% în 2024 și 22.2% în 2025), iar 40% la fel (față de 37.3% în 2024 și 35.6% în 2025). 24.2% se așteaptă ca situația financiară a companiei lor în următoarele 12 luni să fie mai proastă (față de 16.3% în 2024 și 26.4% în 2025), iar 8.1% să fie mult mai proastă (față de 5.1% în 2024 și 8.4% în 2025). 6.1% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.4% nu răspund.

Sunt optimiști cu privire la situația financiară a companiei lor în următoarele 12 luni într-un procent mai ridicat decât restul populației: antreprenorii între 18 și 29 de ani și cei din urbanul mare.

Consideră că situația financiară a companiei lor în următoarele 12 luni va fi la fel într-o proporție peste media eșantionului: antreprenorii cu vârsta peste 60 de ani, cei cu educație superioară, cei din București, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri între 101 și 500 mii euro și au sub 2 angajați.

Sunt pesimiști cu privire la situația financiară a companiei lor în următoarele 12 luni într-o proporție mai mare decât media: antreprenorii între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară sau medie, cei din urbanul mic, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro și au peste 3 angajați.

Angajări personal în următoarele 12 luni

10.6% dintre antreprenorii chestionați estimează că vor angaja personal în următoarele 12 luni (față de 24.4% în 2024 și 13.7% în 2025), iar 65.3% că vor păstra același număr de angajați (față de 62.6% în 2024 și 64.4% în 2025). 19.7% estimează că vor trebui să concedieze personal în următoarele 12 luni (față de 11.1% în 2024 și 18.5% în 2025). 3.5% nu știu, iar 0.9% nu răspund.

Estimează că vor angaja personal în următoarele 12 luni într-un procent mai ridicat decât restul populației: antreprenorii între 18 și 44 de ani, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro și au între 3 și 5 angajați.

Spun că vor păstra același număr de angajați într-un procent peste media eșantionului: femeile antreprenori, cei cu vârsta peste 60 de ani, cei din Capitală, cei a căror companie companie înregistrează o cifră de afaceri până la 100 mii euro și au sub 2 angajați.

Se așteaptă să concedieze personal în următoarele 12 luni într-o proporție mai mare decât media: antreprenorii cu educație primară sau medie, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro și au peste 5 angajați.

Extinderea activității în ultimele 12 luni

47.5% dintre antreprenorii intervievați declară că, în ultimele 12 luni, compania lor a investit resurse în dezvoltarea/extinderea activităților (față de 55.4% în 2024 și 54.2% în 2025), în timp ce 51.5% spun că nu au făcut astfel de investiții (față de 44.4% în 2024 și 45.7% în 2025). 0.9% nu au răspuns la această întrebare.

Declară că, în ultimele 12 luni, compania lor a investit resurse în dezvoltarea/extinderea activităților într-un procent peste media eșantionului: antreprenorii între 18 și 44 de ani, cei din urbanul mare, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 101 mii euro și au peste 5 angajați.

Declară că, în ultimele 12 luni, compania lor nu a investit resurse în dezvoltarea/extinderea activităților într-un procent mai ridicat decât restul populației: femeile antreprenori, cei cu vârsta peste 60 de ani, cei din București și din urbanul mic, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri sub 100 mii euro și sub 2 angajați.

Extinderea activității în următoarele 12 luni

35.7% dintre antreprenori estimează că vor investi resurse în dezvoltarea/extinderea activităților în următoarele 12 luni (față de 54% în 2024 și 40.1% în 2025), iar 62% că nu vor face astfel de investiții (față de 44.9% în 2024 și 58.5% în 2025). 2.3% nu au răspuns la această întrebare.

Estimează că vor investi resurse în dezvoltarea/extinderea activităților în următoarele 12 luni într-o proporție mai mare decât media: cei între 18 și 44 de ani, cei din urbanul mare, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro și au peste 5 angajați.

Estimează că nu vor investi resurse în dezvoltarea/extinderea activităților în următoarele 12 luni într-un procent peste media eșantionului: femeile antreprenori, cei cu vârsta peste 60 de ani, cei din urbanul mic, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri sub 100 mii euro.

Obstacole în dezvoltarea companiei

53.4% dintre participanții la sondaj menționează creșterea taxelor și impozitelor drept principalul obstacol în calea dezvoltării companiei. 40.3% consideră că instabilitatea politica internă este principalul obstacol, 30.9% inflația ridicată, 22.8% creșterea prețurilor la energie, 22.3% schimbările legislative frecvente, iar 20.1% birocrația. 16.3% precizează costurile cu forța de muncă, 13.8% reducerea cererii interne, 13.5% cursul valutar, 10.2% lipsa forței de muncă, 9.9% tensiunile internaționale, iar 9.2% concurența făcută de marile companii străine. 6.5% dintre antreprenori indică alt risc, 1% consideră că nu există niciun risc major, iar 0.9% nu știu sau nu răspund.

Antreprenorii între 18 și 44 de ani și cei din București precizează într-un procent peste media eșantionului creșterea taxelor și impozitelor drept principalul obstacol în calea dezvoltării companiei.

Consideră că inflația ridicată este principalul obstacol în calea dezvoltării companiei într-un procent mai mare decât media: antreprenorii între 18 și 29 de ani, cei cu educație primară sau medie, cei din mediul rural.

Antreprenorii de peste 60 de ani și cei din urbanul mare indică într-o proporție peste media eșantionului creșterea prețurilor la energie ca fiind principalul obstacol în calea dezvoltării companiei.

Femeile antreprenori, cei din București și cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri între 101 și 500 mii euro sunt de părere într-o proporție mai ridicată decât restul populației că schimbările legislative frecvente sunt principalul obstacol.

Modificări ale impozitului pe venitul din salarii

9.9% dintre antreprenorii chestionați cred că impozitul pe venit o să crească foarte mult în următoarele 12 luni (față de 27.3% în 2024 și 22.4% în 2025), 28% că o să crească puțin (față de 43.1% în 2024 și 45.5% în 2025), iar 47.6% că o să rămână la fel (față de 20.9% în 2024 și 26.4% în 2025). 8% sunt de părere că o să scadă puțin (față de 5.4% în 2024 și 2.9% în 2025), iar 2.9% că o să scadă foarte mult (față de 2.3% în 2024 și 1.5% în 2025). 3.6% dintre participanții la sondaj nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Se așteaptă ca impozitul pe venitul din salarii să crească în următoarele 12 luni într-un procent mai ridicat decât restul populației: femeile antreprenori, cei cu educație primară sau medie, cei din urbanul mic, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri sub 100 mii euro.

Antreprenorii între 18 și 29 de ani, cei cu educație superioară, cei din București și cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 101 mii euro cred cel mai mult că impozitul pe venitul din salarii va rămâne la fel.

Consideră că în următoarele 12 luni impozitul pe venit o să scadă într-un procent peste media eșantionului: antreprenorii cu vârsta peste 60 de ani și cei cu educație primară sau medie.

Modificări ale impozitului pe profit

9.8% dintre participanții la sondaj sunt de părere că impozitul pe profit o să crească foarte mult în următoarele 12 luni (față de 25.1% în 2024 și 28.9% în 2025), 28.2% că o să crească puțin (față de 41.4% în 2024 și 40.1% în 2025), iar 44.3% consideră că o să rămână la fel (față de 25.9% în 2024 și 26.4% în 2025). 11.6% cred că o să scadă puțin (față de 4.9% în 2024 și 2.5% în 2025), iar 4.1% că o să scadă foarte mult (față de 2.4% în 2024 și 1.7% în 2025). 2% dintre persoanele intervievate nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Se așteaptă ca impozitul pe profit să crească în următoarele 12 luni într-o proporție peste media eșantionului: antreprenorii între 18 și 29 de ani, cei cu educație primară sau medie.

Consideră că impozitul pe profit va rămâne la fel într-un procent peste medie: antreprenorii cu vârsta peste 60 de ani, cei cu educație superioară, cei din București, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri între 101 și 500 mii euro și între 3 și 5 angajați.

Antreprenorii cu vârsta peste 60 de ani și cei din urbanul mare se așteaptă ca impozitul pe profit să scadă în următoarele 12 luni într-un procent mai ridicat decât restul populației.

Modificări ale impozitului pe dividende

9.3% dintre antreprenorii intervievați cred că impozitul pe dividende o să crească foarte mult în următoarele 12 luni (față de 24.5% în 2024 și 39.5% în 2025), 24% că o să crească puțin (față de 44% în 2024 și 35.4% în 2025), iar 43.1% că o să rămână la fel (față de 22.7% în 2024 și 20.9% în 2025). 13.4% sunt de părere că o să scadă puțin (față de 5.1% în 2024 și 1.8% în 2025), iar 7.3% că o să scadă foarte mult (față de 2.2% în 2024 și 1.9% în 2025). 2.9% dintre participanții la sondaj nu știu/nu răspund la această întrebare.

Se așteaptă ca impozitul pe dividende să crească în următoarele 12 luni într-un procent mai ridicat decât restul populației : antreprenorii cu vârsta între 18 și 29 de ani, cei cu educație primară sau medie, cei a căror companie înregistrează peste 5 angajați.

Antreprenorii între 18 și 29 de ani, cei cu educație superioară, cei din București, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri între 101 și 500 euro și între 3 și 5 angajați cred cel mai mult că impozitul pe dividende va rămâne la fel.

Estimează ca impozitul pe dividende să scadă în următoarele 12 luni într-un procent peste media eșantionului: femeile antreprenori și cei cu vârsta peste 60 de ani.

Modificări ale TVA

3.7% dintre antreprenori sunt de părere că TVA-ul o să crească foarte mult în următoarele 12 luni (față de 13.9% în 2024 și 9.3% în 2025), 15.7% că o să crească puțin (față de 33.2% în 2024 și 22.5% în 2025), iar 58.2% că o să rămână la fel (față de 45.7% în 2024 și 63% în 2025). 17.2% cred că o să scadă puțin (față de 4.3% în 2024 și 3% în 2025), iar 2.8% că o să scadă foarte mult (față de 1.5% în 2024 și 1% în 2025). 2.5% dintre antreprenorii chestionați nu știu/nu răspund la această întrebare.

Se așteaptă ca TVA-ul să crească în următoarele 12 luni într-un procent mai ridicat decât restul populației: antreprenorii din urbanul mare, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro și peste 5 angajați.

Antreprenorii între 18 și 44 de ani, cei cu educație superioară, cei din Capitală, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri între 101 și 500 mii euro și între 3 și 5 angajați cred cel mai mult că TVA-ul va rămâne la fel.

Se așteaptă ca TVA-ul să scadă în următoarele 12 luni într-o proporție mai mare decât media: antreprenorii de peste 60 de ani, cei cu educație primară sau medie, cei din urbanul mic.

Schimbări în numărul controalelor din partea autorităților statului

22.2% dintre antreprenorii chestionați sunt de părere că numărul controalelor din partea autorităților statului (ANAF, ANPC, Garda de mediu) o să crească foarte mult în următoarele 12 luni (față de 29.7% în 2024 și 41.8% în 2025), 28.5% că o să crească puțin (față de 28.9% în 2024 și 31.7% în 2025), 38.5% că o să rămână la fel (față de 35.2% în 2024 și 21.3% în 2025). 4% cred că numărul lor o să scadă puțin (față de 2.3% în 2024 și 2.5% în 2025), iar 2.5% că o să scadă foarte mult (față de 1.7% în 2024 și 1.2% în 2025). 4.3% dintre participanții la sondaj nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Estimează o creștere a controalelor autorităților statului în următoarele 12 luni într-o proporție mai ridicată decât restul eșantionului: antreprenorii între 18 și 29 de ani, cei din urbanul mic, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri între 101 și 500 mii euro și peste 5 angajați.

Antreprenorii între 18 și 29 de ani și peste 60 de ani, cei cu educație primară sau medie cred într-un procent peste media eșantionului că în următoarele 12 luni controalele din partea autorităților statului vor rămâne la fel.

Antreprenorii cu vârsta peste 60 de ani e așteaptă la scădere a controalelor autorităților statului în următoarele 12 luni într-un procent mai ridicat decât media.

Deficitul bugetar în România

84.8% dintre antreprenori cred că deficitul bugetar reprezintă o problemă reală a României (față de 82.3% în 2025), în timp ce 11.9% (față de 15.6% în august 2025) consideră acest lucru pentru o problemă falsă. 2.6% nu știu sau nu pot aprecia, iar 0.7% nu răspund.

Susțin că deficitul bugetar este o problemă reală a României într-un procent peste media eșantionului: antreprenorii între 18 și 29 de ani, cei cu educație superioară, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro și cei care au între 3-5 angajați.

Antreprenorii cu educație primară sau medie, cei din rural și cei a căror companie înregistrează peste 5 angajați consideră că deficitul bugetar în România este o problemă falsă într-o proporție mai mare decât media.

Raportarea la Uniunea Europeană

81% dintre antreprenorii intervievați se consideră mai degrabă pro-europeni (față de 79.4% în 2024 și 85.5% în 2025), iar 9.5% mai degrabă anti-europeni (față de 15.3% în 2024 și 7.5% în 2025). 9.4% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Antreprenorii cu vârsta între 18 și 29 de ani, cei cu educație superioară, din București și din urbanul mare, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 101 mii se consideră mai degrabă pro-europeni într-un procent peste media eșantionului.

Antreprenorii care se consideră mai degraba anti-europeni într-o proporție mai mare decât media sunt cei cu educație primară sau medie și cei din rural.

Opinia despre integrarea Republicii Moldova în UE

39.1% dintre participanții la sondaj consideră că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană ar aduce avantaje economiei românești (față de 39.9% în 2024 și 42.7% în 2025), 30.3% că nu ar aduce nici avantaje, nici dezavantaje economiei (față de 31.2% în 2024 și 33.5% în 2025), iar 20.5% că ar aduce dezavantaje economiei românești (față de 21.1% în 2024 și 16% în 2025). 10.1% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Consideră că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană ar aduce avantaje economiei românești într-un procent peste media eșantionului: antreprenorii bărbați, antreprenorii cu vârsta între 18 și 29 de ani, cei cu educație superioară, cei din București și urbanul mare și cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 101 mii euro.

Femeile antreprenori cred că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană nu ar aduce nici avantaje, nici dezavantaje economiei într-o proporție mai mare decât media.

Antreprenorii cu educație primară sau medie și cei din rural susțin că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană ar aduce dezavantaje economiei românești într-o proporție peste media eșantionului.

Impactul războiului din Ucraina asupra companiilor

40.4% dintre respondenți precizează că războiul din Ucraina a afectat activitatea companiei în mare măsură (14.6% în foarte mare măsură și 25.8% în mare măsură). 21.6% spun că aceasta nu a fost afectată nici în mare, nici în mică măsură, iar 35.8% specifică că a fost afectată în mică măsură (16.1% în mică măsură și 19.7% în foarte mică măsură). Non-răspunsurile reprezintă 2.1%.

Menționează în foarte mare și mare măsură faptul că războiul din Ucraina afectează activitatea companiei într-un procent mai mare decât media: antreprenorii cu educația primară sau medie, cei din mediul rural, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 101 mii euro și cei care au peste 3 angajați.

Femeile antreprenori, cei din urbanul mic și cei care au sub 2 angajați sunt de părere într-o proporție peste media eșantionului că organizația nu a fost afectată nici în mare, nici în mică măsură din cauza războiului.

Consideră în mică și foarte mică măsură că războiul din Ucraina a afectat compania într-o proporție mai ridicată decât restul populației: antreprenorii cu vârsta între 18 și 29 de ani și cei din București.

Impactul tensiunilor din Orientul Mijlociu asupra companiilor

57.5% dintre cei intervievați afirmă că tensiunile din Orientul Mijlociu au afectat activitatea companiei în foarte mare și mare măsură (22.2% în foarte mare măsură și 35.3% în mare măsură). 13.2% declară că aceasta nu a fost afectată nici în mare, nici în mică măsură, iar 26.7% specifică că a fost afectată în mică și foarte mică măsură (13.9% în mică măsură și 12.8% în foarte mică măsură). Ponderea non-răspunsurilor este 2.6%.

Susțin că în foarte mare și mare măsură faptul că tensiunile din Orientul Mijlociu afectează activitatea companiei într-un procent mai mare decât media: bărbații antreprenori, cei între 45 și 59 de ani, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro și cei care au peste 5 angajați.

Antreprenorii cu vârsta între 18 și 29 de ani și cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri între 101 și 500 mii euro sunt de părere într-o proporție peste media eșantionului că aceste tensiuni nu au afectat compania nici în mare, nici în mică măsură.

Precizează în mică și foarte mică măsură că tensiunile din Orientul Mijlociu au afectat compania într-o proporție mai ridicată decât restul populației: femeile anteprenori, cei cu vârsta între 18 și 29 de ani și peste 60 de ani, cei din București, cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri sub 100 mii euro și sub 2 angajați.

Impactul tensiunilor comerciale dintre SUA și UE asupra companiilor

30.3% dintre cei intervievați menționează că tensiunile comerciale dintre SUA și UE au afectat activitatea companiei în mare măsură (9.4% în foarte mare măsură și 20.9% în mare măsură). 29.7% afirmă că aceasta nu a fost afectată nici în mare, nici în mică măsură, iar 35.9% declară că a fost afectată mică măsură (16.8% în mică măsură și 19.1% în foarte mică măsură). 4.2% nu știu sau nu răspund.

Antreprenorii între 18 si 29 de ani consideră într-o proporție mai mare decât media eșantionului că tensiunile comerciale dintre SUA și UE afectează activitatea companiei în foarte mare și mare măsură.

Antreprenorii a căror companie înregistrează o cifră de afaceri peste 500 mii euro sunt de părere că aceste tensiuni nu au afectat activitatea companiei nici în mare, nici în mică măsură într-o proporție peste media eșantionului.

Precizează într-o proporție mai ridicată decât media eșantionului, că tensiunile comerciale dintre SUA și UE au afectat activitatea companiei în mică și foarte mică măsură: antreprenorii cu vârste între 18 și 29 de ani și peste 60 de ani, cei din București și cei a căror companie înregistrează peste 5 angajați.

Impactul taxelor pentru produsele din China asupra companiilor

20.1% dintre cei intervievați declară că taxele aplicate produselor din China au afectat activitatea companiei în foarte mare și mare măsură (7.4% în foarte mare măsură și 12.7% în mare măsură). 30.2% menționează că aceasta nu a fost afectată nici în mare, nici în mică măsură, iar 45% spun că a fost afectată în mică și foarte mică măsură (15% în mică măsură și 30% în foarte mică măsură). Ponderea non-răspunsurilor este 4.7%.

Antreprenorii cu vârste între 18 și 29 de ani susțin că în foarte mare și mare măsură faptul că taxele pentru produsele din China afectează activitatea companiei într-un procent mai mare decât media.

Femeile antreprenori sunt de părere într-o proporție peste media eșantionului că aceste taxe nu au afectat compania nici în mare, nici în mică măsură.

Precizează în mică și foarte mică măsură că taxele pentru produsele din China au afectat compania într-o proporție mai ridicată decât restul populației: bărbații antreprenori, cei din București.

Domenii prioritare de investiții pentru următorii 5 ani

39.3% dintre cei chestionați spun că România ar trebui să investească cu prioritate în următorii 5 ani în educația și formarea profesională. 38.2% precizează sprijinirea IMM-urilor și a micilor antreprenori, 29.6% energia și securitatea energetică, 26.1% infrastructura rutieră și ferovială, iar 25.8% agricultura și procesarea produselor agricole. Reducerea birocrației și digitalizarea administrației publice este menționată de 24.2% dintre respondenți, industria și producția locală de 20%, de 18.4% sănătatea, de 17% digitalizarea și infrastructura digitală, iar cercetarea, inovarea și dezvoltarea tehnologică de 12.7%. 7.5% consideră că România ar trebui să investească în turism, 1.7% în tranziția verde și protejarea mediului, iar 2.6% alt domeniu. 0.6% nu știu sau nu răspund.

Menționează că educația și formarea personală reprezintă domeniul în care România ar trebui să investească într-un procent mai mare decât media: antreprenorii cu vârste între 18 și 29 de ani, cei cu educație superioară și cei din București.

Femeile antreprenori, cei cu educația primară sau medie și cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri între 101-500 mii euro consideră într-o proporție peste media eșantionului că sprijinirea IMM-urilor și a micilor antreprenori este un domeniu prioritar pentru investiție.

Antreprenorii bărbați, cei cu educație superioară și cei a căror companie înregistrează o cifră de afaceri între 101-500 mii euro susțin că energia și securitatea energetică trebuie să fie domeniul de investiție prioritar într-o proporție mai ridicată decât restul populației.

Antreprenorii cu vârsta între 30 și 44 de ani afirmă într-un procent mai mare decât media că infrastructura rutieră și ferovială este domeniul în care trebuie investit în următorii 5 ani.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/11/3.11.26-PUBLICARE-Barometrul-Antreprenorilor-INSCOP-New-Money-editia-a-3-a-2026.pdf