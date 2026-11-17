BAT România lansează o nouă campanie privind verificarea vârstei la comercializarea produselor...

179922 – 17112026 – BAT România anunță lansarea ediției din 2026 a campaniei de prevenire a accesului minorilor la produsele cu nicotină, construită în jurul mesajului „Dacă ți se cere buletinul, înseamnă că legislația funcționează”.

Campania este derulată în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și va ajunge în aproximativ 30.000 de magazine partenere.

Inițiativa urmărește informarea comercianților și consumatorilor cu privire la obligația verificării vârstei legale înainte de vânzarea produselor din tutun și nicotină.

BAT include în campanie și programe interne de instruire pentru angajați și partenerii comerciali privind obligațiile legale și practicile de comercializare