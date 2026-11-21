179973 – 21112026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că pentru data de 23 noiembrie 2026 sindicatele au anunțat o grevă și o manifestație națională, fiind așteptate perturbări importante în rețeaua de transport în comun STIB (Bruxelles) și DeLijn (Regiunea Flamandă).

Cetățenii români sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate anterior călătoriilor, să ia în calcul rute alternative și să aloce timp suplimentar deplasărilor, în special în Bruxelles. Informații despre circulația transportului public din Bruxelles și Regiunea Flamandă sunt disponibile pe paginile oficiale ale operatorilor: https://www.stib-mivb.be/ și www.delijn.be.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență pot apela numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor web: https://bruxelles.mae.ro, https://www.mae.ro/ şi reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” „Călătorește informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.