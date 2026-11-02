Bicicletă furată, la pachet

179775 –02112026 – Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit o bicicletă evaluată la aproximativ 20.000 de lei, semnalată ca furată din Germania. Bunul a fost indisponibilizat, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

Potrivit Poliției de Frontieră, cazul a fost constatat la 3 octombrie 2026, când un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani s-a prezentat la control cu un autoturism înmatriculat în Ucraina. Printre bagaje, polițiștii au găsit bicicleta dezasamblată și ambalată în folie. Tânărul nu a putut prezenta documente justificative privind proveniența acesteia.

Verificările ulterioare au stabilit că bicicleta figura ca furată în evidențele autorităților germane, care introduseseră alerta la 8 septembrie 2026.