BNR lansează două coli speciale de bancnote de 5 lei

179977 – 22112026 – Începând cu data de 23 noiembrie 2026, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o coală specială formată din 4 bancnote cu valoare nominală de 5 lei și o coală specială formată din 54 de bancnote cu valoare nominală de 5 lei.

Bancnotele de 5 lei aferente acestor coli speciale vor avea aceleași specificații tehnice ca bancnotele cu valoare nominală de 5 lei aflate în circulație și vor fi înseriate consecutiv.

Colile speciale, formate din 4 bancnote cu valoare nominală de 5 lei sunt însoţite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză şi franceză și introduse în plicuri de prezentare personalizate.

Colile speciale, formate din 54 de bancnote cu valoare nominală de 5 lei sunt însoţite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză şi franceză și introduse în tuburi de prezentare personalizate.

Pe certificatele de autenticitate ale colilor speciale cu valoare nominală de 5 lei se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central, precum și seriile bancnotelor.

Tirajele aprobate pentru colile speciale cu valoare nominală de 5 lei sunt:

10.000 exemplare pentru colile speciale formate din 4 bancnote cu valoare nominală de 5 lei;

1.000 exemplare pentru colile speciale formate din 54 de bancnote cu valoare nominală de 5 lei.

Preţurile de vânzare pentru colile speciale cu valoare nominală de 5 lei sunt:

80,00 lei pentru colile speciale formate din 4 bancnote, inclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate și plicul de prezentare personalizat;

1.000,00 lei pentru colile speciale formate din 54 de bancnote, inclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate și tubul de prezentare personalizat.

Lansarea în circuitul numismatic a colilor speciale cu valoare nominală de 5 lei se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Informații cu privire la achiziția colilor speciale, formate din 4 bancnote cu valoare nominală de 5 lei, precum și a colilor speciale formate din 54 de bancnote cu valoare nominală de 5 lei, se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României, secțiunea Numismatică https://www.bnr.ro/664-Numismatica