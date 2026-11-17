BNR majorează prognoza inflației la 7,4% pentru sfârșitul anului 2026

179918 – 17112026 – Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru sfârșitul anului 2026, de la 6,1% la 7,4%, potrivit raportului prezentat luni, 16 noiembrie, de guvernatorul Mugur Isărescu.

Pentru sfârșitul anului 2027, banca centrală estimează o inflație de 3,7%, față de 3,4% în prognoza precedentă.

BNR explică revizuirea prin creșterea cotațiilor internaționale la energie și combustibili, ale căror efecte se transmit în economie și întârzie temperarea prețurilor de consum.

Mugur Isărescu a precizat că banca centrală nu anticipează scumpiri neobișnuite în perioada sărbătorilor de iarnă. Potrivit guvernatorului, prețurile ar urma să înregistreze evoluții apropiate de cele din anii precedenți.

BNR estimează că inflația va continua să scadă treptat, însă revenirea în intervalul țintit de bancă, sub 3,5%, este anticipată abia în primul trimestru din 2028.

Revizuirea prognozei arată că presiunile asupra prețurilor se vor menține mai mult decât anticipase banca centrală în raportul precedent. O reducere a ratei inflației nu înseamnă ieftinirea produselor, ci încetinirea ritmului de creștere a prețurilor.