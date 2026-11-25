180011 – 25112026 – Comisia Europeană a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european și a anunțat că, pentru opt din cele zece state membre aflate în procedură de deficit excesiv, printre care și România, procedura este suspendată. Nu este o scoatere din procedură și nici o „iertare”. Este o pauză, cu condiții și cu o dată de revenire.

Suspendarea înseamnă că nu se mai fac alți pași procedurali în această etapă, dar procedura rămâne deschisă, iar statele rămân obligate să respecte recomandarea Consiliului. Aceeași soluție a fost aplicată Austriei, Belgiei, Finlandei, Franței, Italiei, Poloniei și Slovaciei.

Este o diferență importantă față de alte capitale. Pentru Bulgaria și Ungaria, Comisia consideră că răspunsul la recomandări justifică intensificarea procedurii și propune Consiliului o decizie prin care să se constate lipsa unei acțiuni eficiente. România nu se află în această categorie.

Executivul european va reevalua situația în primăvara anului viitor, când vor fi disponibile datele privind rezultatele din 2026. Previziunile economice de primăvară și rapoartele anuale de progres vor fi trimise statelor membre în aprilie 2027.

Cât timp procedura este în așteptare, România nu intră în etapa în care Comisia constată lipsa acțiunii eficiente, etapă recomandată acum pentru Bulgaria și Ungaria. Păstrarea acestui statut este un pas înainte pentru redresarea bugetului național.

Potrivit previziunilor de toamnă ale Comisiei, publicate marți, 17 noiembrie, deficitul guvernamental al României ar urma să scadă la 6% din PIB în 2026, de la 7,8% în 2025. Comisia anticipează apoi o reducere graduală, la 5,8% în 2027 și 5,6% în 2028.

Aceeași prognoză indică o contracție de 0,3% în 2026, urmată de creșteri de 1,8% în 2027 și 2,2% în 2028. Comisia mai apreciază că moderarea creșterii salariilor continuă în perioada de prognoză și sprijină competitivitatea externă.

România este în procedură de deficit excesiv din aprilie 2020. A depășit pragul de deficit bugetar încă din 2019. Recomandarea Consiliului ECOFIN cere ca situația de deficit excesiv să fie încheiată până în 2030.