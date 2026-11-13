179894 – 13112026 – Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație vineri, 13 noiembrie 2026, emisiunea de mărci poștale Bucuriile iernii (II), cu miros de brad.

Iarna este anotimpul poveștilor fermecate, al peisajelor îmbrăcate în alb și al bucuriilor simple, trăite alături de cei dragi. Cu farmecul său aparte, acest anotimp transformă

natura într-un tărâm de basm, în care fulgii de nea, jocurile în zăpadă și căldura sărbătorilor creează amintiri de neuitat.

Componentele emisiunii – două mărci poștale (cu valorile nominale de 6,50 lei și 11 lei) și un plic „prima zi” – sunt realizate, în manieră grafică inedită, de ilustratoarea de origine română, Andreea Tănăsescu, stabilită la Viena.

Farmecul cărților pentru copii, dedicate bucuriilor iernii, se regăsește în machetele miniaturale ale acestei emisiuni filatelice.

Emisiunea prinde viață printr-o poveste vizuală continuă, în care animalele pădurii se bucură de zăpadă și de tihna unei căsuțe primitoare, alături de prieteni, în timp ce afară ninge ca în basme:

„Zi de iarnă

În dimineața asta iazul este înghețat oglindă.

Ursul, vulpea și cârtița ies primii la patinat, alunecând entuziasmați și plini de energie. Mai în spate, apare iepurașul. Sigur pune el la cale ceva.

Pe la prânz, pe munte începe să ningă, iar zăpada proaspătă se acumulează repede și cât ai clipi acoperă totul cu o păturică albă și pufoasă. Ursul și vulpea ies la schi pe pantele albe, bucurându-se de fulgii de nea. Din spate vine grăbită și Cârtița, echipată complet și dornică să se alăture. Iepurașul nu se lasă mai prejos: își potrivește ochelarii și se pregătește de o coborâre spectaculoasă, ca în filme.

După-amiază, timpul pregătirilor a sosit. Pe cărările bătătorite, ursul trage voinicește o sanie pe care stă mândru un brăduț. Se întâlnește pe drum cu cârtița, care a strâns și ea o crenguță parfumată de pin.

Mai la vale însă, zarvă mare: vulpea și iepurașul se lansează într-o bătălie epică cu bulgări de zăpadă.

Între timp afară ninge și iar ninge iar căsuța ursului aproape nici nu se mai vede de nămeți. Pe cărarea troienită, iepurașul poznaș înaintează cu greu. Abia se mai zărește de sub brațul plin de cadouri frumos împachetate.

Înăuntru, la căldură, ursul, vulpea și cârtița împodobesc fericiți bradul, bucurându-se de tihna și căldura căminului. La ușă se auzi un ciocănit înfundat. Ursul deschise și îl zări pe iepuraș, scuturându-și urechile lungi de zăpadă și zâmbind triumfător.

„Asta puneam la cale de dimineață!”, strigă el, împărțind pachetele colorate.

În acea seară, în timp ce viscolul desena flori de gheață pe fereastră, cei patru prieteni au înțeles magia iernii. Nu era doar zăpada de afară, ci și bucuria de a fi împreună.”

Emisiunea este disponibilă de vineri, 13 noiembrie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online: https://romfilatelia.ro/store/