Campania de împăduriri Romsilva: peste 2.100 de hectare de pădure regenerate

180040– 27112026 – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva desfășoară în această perioadă campania de împăduriri de toamnă, specifică zonelor de câmpie, luncă și Delta Dunării.

În această toamnă, Romsilva va regenera 2.147 de hectare în fondul forestier proprietatea publică a statului, 1.237 de hectare prin lucrări de regenerare naturală și 910 hectare prin lucrări de împăduriri.

Cele mai întinse suprafețe care vor fi împădurite se află la Direcția Silvică Brăila – peste 200 de hectare, urmată de direcțiile silvice Călărași – 130 de hectare, Tulcea – 95 de hectare, Teleorman – 78 de hectare, Galați – 61 de hectare și Ialomița – 53 de hectare.

De asemenea, în campania de toamnă, Romsilva va efectua lucrări de completări pe 501 hectare și lucrări de refacere a plantațiilor afectate de calamități pe alte 884 de hectare.

Vor fi plantați peste 4,5 milioane de puieți forestieri, produși în pepinierele silvice ale regiei. Speciile folosite sunt în principal stejarul pedunculat, stejarul brumăriu, cerul și gârnița, dar și plopul alb, plopul negru, plopii hibrizi (euramericani), salcia și salcâmul, alături de alte specii de amestec și arbuști.

În campania de primăvară a acestui an, Romsilva a regenerat 7.814 hectare de fond forestier proprietatea publică a statului, dintre care 2.735 de hectare prin împăduriri și 5.079 de hectare prin regenerări naturale. Au fost realizate, totodată, completări pe 2.119 hectare și refaceri ale plantațiilor calamitate pe 667 de hectare, fiind utilizați aproximativ 20,06 milioane de puieți forestieri.

Pentru întreg anul 2026, programul de regenerare a pădurilor administrate de Romsilva prevede regenerarea a 9.500 de hectare, 5.920 de hectare prin regenerări naturale și 3.580 de hectare prin împăduriri, precum și completări pe 2.619 hectare și refaceri ale plantațiilor afectate de calamități pe 1.550 de hectare.

În fiecare an, la acțiunile de plantare organizate de Romsilva participă voluntari, elevi și cadre didactice, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, ai companiilor și ai autorităților locale, precum și alți iubitori ai naturii. Pentru aceste acțiuni, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva asigură puieții forestieri necesari și supravegherea tehnică a lucrărilor, prin specialiștii săi, astfel încât fiecare puiet plantat să aibă șanse cât mai mari să devină pădure.

În ultimii șase ani, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a regenerat 83.584 de hectare de fond forestier proprietatea publică a statului, dintre care 26.736 de hectare prin lucrări de împăduriri și 56.848 de hectare prin regenerări naturale, fiind plantați peste 155 de milioane de puieți forestieri.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de păduri proprietatea publică a statului și asigură servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate.

Toate pădurile proprietatea publică a statului administrate de Romsilva dețin certificarea managementului forestier în sisteme internaționale.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează, de asemenea, 22 de parcuri naționale și naturale, cu o suprafață cumulată de peste 850.000 de hectare, precum și 12 herghelii de stat și patru depozite de armăsari.