Cartea electronică de identitate va putea fi folosită în locul cardului de...

179978 – 23112026 – De la 1 decembrie 2026, cartea electronică de identitate va putea fi folosită și pentru autentificarea și validarea serviciilor medicale.

Potrivit Larisei Mezinu-Bălan, președintele interimar al CNAS, de la 1 ianuarie 2027, trimiterile medicale, scrisorile medicale și celelalte documente medicale vor fi introduse în format electronic.

Noul sistem va permite urmărirea utilizării biletelor de trimitere. În momentul programării, documentul electronic va fi blocat la furnizorul medical ales, iar după efectuarea investigației va fi înregistrat ca serviciu realizat și raportat către CNAS.

Pentru adaptarea pacienților și furnizorilor de servicii medicale, folosirea acestui sistem va avea o perioadă de tranziție până în vara anului 2027.

Medicii de familie atrag însă atenția că digitalizarea documentelor nu trebuie să elimine obligația evaluării medicale.

Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Boli Cronice, consideră că eliminarea documentelor pe hârtie va permite o mai bună verificare a serviciilor și va reduce posibilitățile de modificare sau pierdere a documentelor.