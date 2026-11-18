Cartel ALFA avertizează că reforma administrației riscă să îndepărteze serviciile publice de...

179937 – 18112026 – Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA cere implicarea sindicatelor în pregătirea reformei administrației publice și avertizează că, dacă este construită doar pe comasări și reduceri de cheltuieli, reorganizarea teritorială poate limita accesul populației la serviciile publice.

Sindicatul arată că susține eliminarea suprapunerilor instituționale, creșterea eficienței și consolidarea capacității administrative, dar respinge o reformă evaluată exclusiv prin numărul de angajați, costuri și praguri demografice.

Cartel ALFA consideră că reorganizarea trebuie precedată de o analiză a serviciilor furnizate în fiecare comunitate, a numărului de beneficiari, a resurselor necesare și a efectelor asupra accesului cetățenilor la instituții.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), afiliată Cartel ALFA, a solicitat includerea federațiilor sindicale reprezentative în grupul de lucru care pregătește reforma și constituirea unui grup tehnic permanent.

Sindicaliștii vor ca reprezentanții salariaților să fie consultați înainte de luarea deciziilor, deoarece reorganizarea va afecta atât structura instituțiilor, cât și activitatea personalului și furnizarea serviciilor publice.

Un alt punct semnalat privește digitalizarea. Cartel ALFA consideră că trecerea serviciilor în mediul online nu poate justifica desființarea punctelor de lucru locale. Organizația atrage atenția că persoanele fără competențe digitale, echipamente sau conexiune la internet trebuie să păstreze accesul la ghișee și la sprijinul personalului administrativ.

De asemenea, sindicaliștii cer evaluarea efectelor reorganizării asupra serviciilor de justiție, evidenței persoanelor, asistenței sociale, urbanismului, colectării taxelor și impozitelor și intervenției în situații de urgență.

În opinia organizației, comasarea localităților poate conduce la creșterea distanțelor până la instituții și la proceduri mai dificile pentru locuitorii comunităților îndepărtate de centrele administrative.

Argumentând că primarii aleși în comunități administrative extinse ar trebui să beneficieze de o susținere electorală mai largă, motiv pentru care Cartel ALFA propune și reintroducerea alegerilor locale în două tururi de scrutin.