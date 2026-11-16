Centrul de Adopții Ilfov: campanie caritabilă cu un tricou semnat de Universitatea Craiova

Centrul de Adopții Ilfov: campanie caritabilă cu un tricou semnat de Universitatea...

179903 – 16112026 – Direcția pentru Protecția Animalelor Ilfov organizează, împreună cu Superliga, o tombolă caritabilă pentru amenajarea unor spații destinate femelelor cu pui din Centrul de Adopții Ilfov, aflat în Măgurele.

Premiul oferit participanților este un tricou semnat de jucătorii Universității Craiova. Organizatorii urmăresc să strângă 20.000 de lei, bani care vor fi utilizați pentru construirea unor cuști triple, prevăzute cu separatoare și izolație, destinate femelelor care ajung în centru împreună cu puii lor.

Participarea la tombolă presupune o donație de minimum 50 de lei, cu mențiunea „Craiova” în descrierea plății. Extragerea câștigătorului este programată online pentru 20 decembrie 2026.

Donațiile pot fi făcute prin platforma Ilfov Împreună sau prin transfer bancar în contul RO82BTRLRONCRT0648827301, deschis pe numele Fundației Ilfov Împreună.

Potrivit Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, centrul din Măgurele găzduiește în prezent peste 100 de câini salvați din situații de abandon și abuz.

Inițiativa continuă colaborarea dintre Protecția Animalelor Ilfov și reprezentanții fotbalului românesc, implicați anterior în campania de promovare a adopțiilor „Umple golul din viața ta! Adoptă un câine!”.

Hilde Tudora, coordonator al Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, a precizat că fondurile vor fi direcționate exclusiv către amenajarea spațiilor necesare femelelor cu pui.