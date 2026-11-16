CET Vest, reconectată la Sistemul Energetic Național

179904 – 16112026 – După șase luni de lucrări de reparații impuse de avariile provocate de incendiile din primăvară, Electrocentrale București (ELCEN) a repus în funcțiune, duminică, 15 noiembrie 2026, CET Vest. Centrala a fost reconectată la Sistemul Energetic Național și furnizează energie termică pentru București.

CET Vest a fost oprită în urma unor incidente produse în aprilie și mai 2026, care au afectat echipamente electrice și instalații de alimentare. Printre componentele avariate s-au numărat instalațiile electrice de 6 kV și 0,4 kV, tabloul aferent cazanelor de apă fierbinte 1 și 2 și transformatoarele de putere.

Pentru reluarea activității a fost reparat și remontat un transformator de putere și a fost instalat un transformator nou, ca soluție de rezervă pentru alimentarea serviciilor generale.

Repornirea centralei nu înseamnă finalizarea tuturor reparațiilor, pentru că refacerea tuturor instalațiilor afectate de incendii vor continua până la sfârșitul acestui an.

Repornirea CET Vest contribuie la asigurarea energiei termice pentru sistemul centralizat al Capitalei.

Distribuția către populație rămâne însă dependentă de starea rețelei de transport și distribuție, aflată în proprietatea Municipiului București și operată de Termoenergetica. ELCEN indică lucrările extinse desfășurate în Capitală și starea infrastructurii drept factori care pot afecta preluarea și livrarea agentului termic către consumatori.