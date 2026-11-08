Cinci medalii pentru România, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2026

Cinci medalii pentru România, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru...

179838 – 08112026 – Cea de-a 5-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori, competiție inițiată de România, s-a desfășurat în perioada 1–8 noiembrie 2026, la Ubon Ratchathani, Thailanda, cu participarea concurenților din 25 de țări.

Competiția a constat în susținerea a patru probe: o probă teoretică și trei probe practice – observații cu telescopul pe timp de zi, observații cu telescopul pe timp de noapte și o probă de planetariu.

Elevii români au obținut două medalii de aur, două de argint și una de bronz:

Șerban Mihai Brindescu, Școala Gimnazială Nr. 16 „Take Ionescu”, Timișoara, medalie de aur;

Ioan-Claudiu Pitic, Școala Gimnazială Nr. 39, București, medalie de aur;

Carla Teodora Dobre, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța, medalie de argint;

Filip-Sebastian Nacu, Colegiul Național „Petru Rareș”, Piatra-Neamț, medalie de argint;

Tudor Constantinescu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București, medalie de bronz.

Echipa României a fost coordonată de prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct la ISJ Suceava, prof. Elisabeta Ana Naghi, inspector în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, și dr. Cătălina Ana Mirițescu, cercetător la Vrije Universiteit Brussel și fostă olimpică internațională, în calitate de observator.

Selecția și pregătirea echipei care a reprezentat România s-au realizat la Suceava, de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică CYGNUS, în parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Suceava.

Coordonarea științifică a fost asigurată de prof. dr. Petru Crăciun, de la Inspectoratul Școlar Județean Suceava, și de prof. dr. Cristian Pîrghie, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.