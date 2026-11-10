Cine de cine se-agață? Orban de Bolojan sau Bolojan de Orban?

179857 – 10112026 – O alianță electorală între PNL și USR pentru alegerile din 2028 este susținută de conducerile celor două partide, însă negocierile se desfășoară pe fondul unor conflicte care pot compromite proiectul. Fuziunea este practic exclusă, iar principala problemă a lui Ilie Bolojan este chiar situația din propriul partid: contestarea conducerii alese la Congresul din iunie, procesele deschise de un grup de liberali și opoziția față de apropierea de USR. În paralel, negocierile pentru absorbția Forței Dreptei și revenirea lui Ludovic Orban pot modifica raportul de putere din interiorul PNL.

Proiectul prezentat de Ilie Bolojan sub denumirea de „Polul Modernizării” urmărește construirea unei alternative politice de centru-dreapta pentru 2028. Deși liderul liberal a vorbit despre posibilitatea unei alianțe cu USR, cele două formațiuni nu au ajuns la un acord privind formula de colaborare, iar declarațiile liderilor arată că există diferențe importante în privința obiectivelor și a raporturilor de putere.

De la colaborarea parlamentară la o posibilă alianță electorală

După demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, la 5 mai 2026, cu 281 de voturi, PNL și USR au rămas în opoziție față de Cabinetul condus de Luca Niculescu, învestit ulterior cu 280 de voturi.

Ilie Bolojan a declarat că o alianță PNL-USR pentru alegerile din 2028 este fezabilă. Din partea USR, Radu Miruță a confirmat că au existat discuții inclusiv la nivelul conducerilor și că acestea vizează colaborarea pentru alegerile locale, prin candidați comuni la primării și consilii județene, precum și posibilitatea unor liste comune pentru alegerile parlamentare.

Cele două partide nu prezintă însă în același mod stadiul negocierilor. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că discuțiile au vizat până acum o alianță parlamentară, nu o fuziune. Liberalul a susținut că „Polul Modernizării” nu este un proiect exclusivist al PNL și că sunt analizate mai multe formule de colaborare cu partidele de centru-dreapta.

Pe 8 noiembrie, conducerea PNL a aprobat începerea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție cu Forța Dreptei, formațiunea condusă de Ludovic Orban. Această operațiune este prezentată drept primul pas în construirea polului politic, o eventuală înțelegere cu USR urmând să fie discutată ulterior.

Fuziunea PNL-USR, respinsă de liderii ambelor partide

O fuziune între PNL și USR are, în acest moment, șanse foarte reduse. Președintele USR, Dominic Fritz, a exclus această variantă și a susținut că partidul său trebuie să fie motorul viitorului pol reformist.

Din PNL, Mircea Abrudean și liderul organizației de la Târgu Jiu, Iulian Popescu, au respins ideea fuziunii. Ciprian Ciucu a considerat, la rândul său, că ar fi o greșeală ca USR să se dizolve în PNL, chiar dacă acceptă mai ușor o alianță electorală.

Diferențele nu sunt numai de natură organizatorică. USR urmărește să își păstreze identitatea și să aibă un rol de conducere în viitoarea construcție politică, în timp ce PNL nu are interesul să cedeze poziții în propriile structuri și să transforme alianța într-un mecanism de preluare a influenței de către partener.

Ciprian Ciucu a criticat în repetate rânduri USR, pe care l-a descris drept „un partid de agitați”, dar a susținut și că parteneriatul cu formațiunea condusă de Dominic Fritz poate fi rezultatul unei abordări pragmatice, fără ca PNL să preia ideologia acesteia. Emil Boc a exprimat o poziție apropiată: liberalii urmăresc să atragă electoratul USR, dar nu își doresc o alianță ideologică.

În schimb, Hubert Thuma, unul dintre contestatarii direcției actualei conduceri, vorbește despre un proces de „USR-izare” a PNL, pe care îl consideră mai mult decât o simplă acuzație. La ședința din 8 noiembrie, Adrian Veștea a susținut că o alianță cu USR nu ar fi benefică pentru liberali.

Aceste poziții arată că apropierea de USR nu este acceptată de toate grupările din PNL și că o eventuală înțelegere electorală va trebui să treacă de filtrul organizațiilor județene.

Disputa din PNL, principalul obstacol pentru Bolojan

Ilie Bolojan negociază cu USR în timp ce propria autoritate în partid este contestată juridic și politic.

Curtea de Apel București a respins apelurile formulate de PNL în procesele referitoare la hotărârile Congresului din 21 iunie. Suspendările acestor hotărâri au rămas în vigoare, având caracter temporar, iar procesele pe fond nu sunt încheiate.

Printre cei 18 liberali care au contestat în instanță deciziile Congresului se numără Hubert Thuma, Adrian Veștea, Lucian Bode și Alina Gorghiu. Disputa juridică privește legalitatea hotărârilor prin care a fost stabilită noua conducere a partidului.

Pe 8 noiembrie, conducerea PNL a transmis un ultimatum contestatarilor, cerându-le să își retragă acțiunile din instanță. Cei care nu se conformează riscă excluderea din grupurile parlamentare. Alina Gorghiu a respins solicitarea și a afirmat că nu va ceda, calificând presiunile drept un șantaj.

Termenul indicat pentru retragerea acțiunilor este 18 noiembrie. Modul în care va fi gestionat acest conflict va arăta dacă Bolojan poate obține controlul politic asupra partidului sau dacă opoziția internă va continua să îi limiteze deciziile.

Disputa are și o componentă legată de strategia electorală. Contestatarii actualei conduceri critică apropierea de USR și susțin că liberalii riscă să își piardă identitatea politică. În aceste condiții, negocierile pentru alianța din 2028 nu se desfășoară între două partide cu poziții interne stabile, ci între două formațiuni care trebuie să își rezolve propriile probleme de organizare și reprezentare.

Revenirea lui Ludovic Orban, între reunificarea liberalilor și consolidarea lui Bolojan

Negocierile pentru fuziunea cu Forța Dreptei și revenirea lui Ludovic Orban în PNL pot avea efecte care depășesc obiectivul oficial al reunificării unei părți a electoratului liberal.

Fostul președinte al PNL are o relație deteriorată cu Nicușor Dan, după încheierea colaborării de la Palatul Cotroceni. Orban a fost numit consilier prezidențial pentru politică internă la 6 octombrie 2025. Aproximativ o lună și jumătate mai târziu, Administrația Prezidențială a anunțat încheierea de comun acord a colaborării.

Ulterior, Nicușor Dan a explicat că decizia a fost determinată de declarațiile publice repetate ale consilierului, care exprimase poziții diferite de cele ale președintelui. Ludovic Orban a contestat această versiune și a susținut că intervențiile sale publice fuseseră discutate în prealabil cu șeful statului. Potrivit unor surse politice, niciuna dintre cele două variante prezentate publicului nu se apropie de motivul real al plecării lui Ludovic Orban de la Palatul Cotroceni.

Ruptura a lăsat în urmă o relație politică tensionată. Revenirea lui Orban într-o poziție de reprezentare națională în PNL îi poate oferi lui Ilie Bolojan un aliat cu experiență în confruntările politice cu actualul președinte.

Bolojan a confirmat că fostul premier va avea un rol important de reprezentare în partid după fuziunea cu Forța Dreptei, invocând experiența politică și profilul său public.

Există însă și o miză internă. Prin rezultatele obținute la alegerile locale și parlamentare, Forța Dreptei nu aduce în PNL un bagaj semnificativ de aleși. Miza atragerii membrilor Forței Dreptei în PNL poate fi cu totul alta: modificarea raportului de forțe dintre grupările liberale. În condițiile în care Bolojan se confruntă cu opoziția unor lideri care contestă hotărârile Congresului din iunie și strategia de apropiere de USR (cu care Forța Dreptei a candidat pe liste comune la alegerile locale din 2024), extinderea bazei politice și organizaționale îi poate oferi o susținere suplimentară.

O masă mai largă de membri și reprezentanți poate reduce influența grupării contestatare și poate schimba echilibrul intern în favoarea actualei conduceri. Revenirea lui Orban ar putea servi, astfel, atât obiectivului de reunificare a liberalilor, cât și consolidării poziției lui Bolojan.

Efectul real va depinde de condițiile fuziunii, de poziția pe care o va primi Orban și de modul în care membrii Forței Dreptei vor fi integrați în structurile partidului. Pentru că Ludovic Orban, ca fost președinte al partidului și fost premier, va avea pretenții.

Reorganizarea PNL se desfășoară, așadar, pe două direcții simultane: gestionarea opoziției interne și atragerea unor noi resurse politice. Modul în care Bolojan va reuși să le coordoneze va influența și capacitatea sa de a negocia cu USR.

Argumentele electorale pentru o alianță

Din punct de vedere electoral, colaborarea dintre PNL și USR are o justificare numerică. Cele mai recente sondaje menționate în dezbaterea publică indică o distanță importantă între AUR și celelalte partide, iar liberalii și USR ar putea forma împreună o forță comparabilă cu PSD.

Potrivit sondajului CURS, AUR este cotat la 34%, PSD la 26%, PNL la 16%, iar USR la 8%. În cercetarea Avangarde, AUR are 35%, PSD 26%, PNL 15%, iar USR 10%.

Prin însumarea intențiilor de vot, PNL și USR ar ajunge la aproximativ 24-26%, în funcție de sondaj, un nivel apropiat de cel înregistrat de PSD. Aceste valori reprezintă însă o simplă adunare a scorurilor individuale și nu demonstrează că electoratul celor două formațiuni s-ar transfera integral către o listă comună.

În privința pragului electoral, legislația prevede un prag de 8% pentru alianțele electorale formate din două partide, astfel încât scorurile actuale ar permite teoretic depășirea acestuia.

Un alt argument îl reprezintă alegerile locale, organizate într-un singur tur de scrutin pentru primari. Ciprian Ciucu a susținut că această regulă favorizează candidații comuni, în special în localitățile în care competiția este strânsă.

Dominic Fritz consideră că suprapunerea unei părți din electoratul PNL și USR justifică apropierea celor două formațiuni. Radu Miruță a prezentat alianța drept o contrapondere la o posibilă apropiere dintre PSD și AUR. Idee împinsă agresiv în spațiul public chiar de USR, dar neconfirmată. Sperietoarea cu alianța PSD-AUR pare să funcționeze pentru unii liberali care nu înțeleg ”mecanismul fricii” folosit de USR pentru a-i convinge de ”obligativitatea” listelor sau a candidaturilor comune, când, de fapt, în realitate poate fi vorba doar despre ”agățarea” USR de PNL pentru câștigarea urbanului mic, urbanului mare și a consiliilor județene.

Încrederea dintre partide și problema conducerii listelor comune

Dincolo de calculele electorale, PNL și USR trebuie să depășească neîncrederea acumulată în relația politică.

USR a reproșat liberalilor că au votat învestirea Guvernului Luca Niculescu. La nivel local, Ciprian Ciucu a invocat dificultățile colaborării cu USR și faptul că majoritățile din consilii se formează uneori prin negocieri conjuncturale, inclusiv cu PSD.

O altă problemă este conducerea viitoarelor liste comune. Dominic Fritz a susținut că USR trebuie să fie motorul polului reformist. PNL, ca partid cu o rețea teritorială mai extinsă și o reprezentare politică mai mare, nu are însă motive să accepte automat această poziționare.

Nici împărțirea candidaturilor la primării și consilii județene nu va fi simplă. Organizațiile locale vor trebui să accepte renunțarea la propriii candidați în favoarea unor parteneri de alianță. În localitățile în care ambele partide au structuri puternice, negocierile pot deveni dificile.

Proiectul AEP, o altă problemă pentru alianță

Un obstacol suplimentar îl reprezintă proiectul de modificare a legislației partidelor politice. Reprezentanți ai PNL și USR au acuzat Autoritatea Electorală Permanentă că prevederile propuse ar putea îngreuna sau bloca formarea alianței.

Liberalii și reprezentanții USR, între care Alexandru Muraru și Cristian Seidler, au cerut retragerea proiectului. Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a respins acuzațiile și a susținut necesitatea reformării instituției.

Disputa trebuie urmărită separat de negocierile politice, deoarece forma finală a legislației electorale poate influența condițiile în care partidele vor putea constitui alianțe electorale.

Mai există și problema calendarului. Alegerile din 2028 sunt la aproximativ doi ani distanță, perioadă în care configurația politică se poate modifica. Atât USR, cât și AUR au cerut alegeri anticipate, iar eventualitatea unor confruntări electorale înainte de termen ar putea schimba prioritățile celor două partide.

Cât de probabilă este alianța PNL-USR?

Pe baza situației politice actuale, fuziunea PNL-USR înainte de 2028 are o probabilitate estimată sub 5%. Este o apreciere analitică, nu rezultatul unui sondaj sau al unui model statistic.

O alianță pentru candidați comuni la alegerile locale din marile orașe și la consiliile județene are perspective mai bune, estimate la 65-75%. Interesul electoral este direct, iar scrutinul într-un singur tur oferă un argument practic pentru colaborare.

Pentru liste comune la alegerile parlamentare, probabilitatea poate fi evaluată la 35-45%. Această variantă presupune un acord mai amplu privind conducerea alianței, distribuirea locurilor eligibile și asumarea unui program politic comun.

Evoluția depinde în mare măsură de capacitatea lui Ilie Bolojan dacă va rezista în fruntea PNL. Dacă actualul președinte liberal își întărește controlul asupra partidului, negocierile cu USR au șanse mai mari să avanseze. Dacă pierde conducerea sau conflictul intern se transformă într-o ruptură, proiectul alianței devine mult mai greu de realizat.

Următoarele săptămâni vor aduce câteva repere concrete pentru evaluarea proiectului: expirarea termenului acordat contestatarilor pentru retragerea acțiunilor în instanță, în jurul datei de 18 noiembrie, evoluția proceselor pe fond, forma finală a proiectului legislativ privind partidele politice, poziția filialelor județene și rezultatul negocierilor pentru fuziunea cu Forța Dreptei.

În acest moment, alianța PNL-USR are susținere la nivelul conducerilor, dar nu dispune de o bază politică stabilă. Înainte de a construi un pol electoral pentru 2028, Bolojan trebuie să rezolve disputa privind conducerea PNL și să stabilească raporturile de putere în interiorul formațiunii.