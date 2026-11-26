180028– 26112026 – Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, consideră că o eventuală comasare administrativă a Bucureștiului cu județul Ilfov ar ridica probleme importante pentru administrația Capitalei, din cauza dificultăților cu care se confruntă localitățile din jur. Edilul susține că Bucureștiul ar trebui să păstreze actuala structură administrativă, dar să primească atribuții mai puternice de coordonare la nivelul județului Ilfov.

Declarațiile au fost făcute pentru Digi24.

Ciprian Ciucu a admis că, din punct de vedere teoretic, integrarea administrativă a Bucureștiului cu Ilfovul ar putea avea argumente, având în vedere legăturile dintre Capitală și localitățile limitrofe.

„Din punctul meu de vedere, la nivel conceptual, teoretic, da, pentru că Ilfovul este o prelungire a Bucureștiului, Bucureștiul radiază dezvoltarea în Ilfov, dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov”, a declarat primarul general.

El a atras însă atenția asupra dificultăților pe care le-ar presupune preluarea administrativă a unor localități precum Chiajna, Popești-Leordeni și Voluntari.

„Pe de altă parte, mă și sperie gândul, adică să iei Chiajna în București, cu problemele fabuloase de acolo, Popești-Leordeni, Voluntari. Dumnezeule mare!”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Bucureștiul ar urma să coordoneze dezvoltarea din Ilfov

În locul unei comasări administrative, Ciucu propune păstrarea actualei organizări, cu atribuții extinse pentru Primăria Capitalei în relația cu administrațiile locale din Ilfov.

El consideră că Bucureștiul ar trebui să aibă un rol de coordonare asupra dezvoltării zonei din jurul Capitalei, similar celui exercitat de un consiliu județean.

„Bucureștiul ar trebui să rămână cum este la acest moment, dar să aibă un cuvânt de spus puternic legat de ceea ce se întâmplă în Ilfov, să fie un fel de capitală de județ, Bucureștiul (n.r. – Reședința județului Ilfov este București), și ca un fel de consiliu județean, că Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de rol important și să coordoneze ceea ce se întâmplă și în Ilfov”, a explicat edilul.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor despre reorganizarea administrativ-teritorială și despre necesitatea unei coordonări mai bune între București și localitățile din zona metropolitană.