180023– 26112026 – Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat, în urma unui control la o societate din domeniul construcțiilor, un mecanism prin care banii destinați plății personalului erau transferați prin conturile bancare personale ale directorului și ale mamei acestuia.

Potrivit ANAF, prin acest circuit au fost transferați aproximativ 2,19 milioane de lei, iar ulterior banii au ajuns la aproximativ 100 de persoane fizice.

Controlul a vizat perioada 2021–2025 și a urmărit verificarea modului în care societatea și-a constituit, evidențiat și declarat obligațiile fiscale.

În documentele bancare, transferurile către director și mama acestuia erau justificate prin mențiuni precum „împrumut”, „chirie”, „cazare” și „rată”.

Inspectorii au constatat că o parte dintre plățile efectuate către personal depășeau sumele înregistrate în contabilitate și declarate prin Declarația 112. Au fost identificate și transferuri către persoane care prestaseră activități în beneficiul societății fără să aibă încheiate contracte individuale de muncă.

Separat de acest circuit, ANAF a constatat că directorul ar fi utilizat în interes personal fonduri ale societății în valoare de aproximativ 3,7 milioane de lei și 155.000 de euro.

Verificările au mai identificat venituri nedeclarate de aproximativ 1,9 milioane de lei și diferențe de TVA deductibilă nejustificată de aproximativ 1,7 milioane de lei.

Pentru plățile de natură salarială identificate, inspectorii au calculat obligații fiscale suplimentare de aproximativ un milion de lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii și contribuții sociale.

ANAF a analizat și modul în care era administrată societatea. Potrivit declarației administratorului de drept, acesta acceptase să semneze documentele de înființare la solicitarea directorului, prieten din copilărie, deoarece acesta nu ar fi putut înființa atunci o societate comercială pe numele său.