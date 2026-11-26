CNA clarifică regulile de notificare pentru creatorii de conținut de pe platformele...

180018– 26112026 – Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a publicat un ghid de întrebări și răspunsuri privind obligațiile de notificare aplicabile anumitor canale de pe platformele de partajare a materialelor video, în care explică modul de aplicare a Deciziei CNA nr. 116 din 24 februarie 2026, care reglementează procedurile de licențiere, autorizare și notificare a serviciilor media audiovizuale.

Una dintre prevederile clarificate privește pragul de 100.000 de urmăritori sau abonați. Atingerea acestui număr nu generează, singură, obligația de notificare la CNA. Reglementarea stabilește criterii și condiții care trebuie îndeplinite cumulativ.

Sunt relevante accesibilitatea conținutului pentru publicul din România, numărul de urmăritori sau abonați, publicarea a cel puțin 24 de materiale audiovizuale în ultimele 12 luni și obținerea unui beneficiu economic, financiar sau în natură, în legătură cu materialele publicate.

Pragul de 100.000 de urmăritori poate fi atins pe o singură platformă sau prin cumularea urmăritorilor aceluiași cont pe mai multe platforme. Numărul de urmăritori de pe conturi diferite ale aceleiași persoane nu se cumulează.

Ghidul prezintă și categoriile de persoane vizate, documentele necesare și procedura de transmitere a notificării.

Decizia CNA nr. 116 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 718 din 28 august 2026 și a intrat în vigoare la 27 septembrie 2026.

Documentul integral cu întrebări și răspunsuri este disponibil pe site-ul Consiliului Național al Audiovizualului.