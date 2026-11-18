Vaccinarea HPV este compensată integral pentru persoanele între 11 și 27 de ani

CNAS publică un ghid pentru pacientele cu cancer de col uterin

179934 – 18112026 – Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat un nou ghid destinat prevenirii, diagnosticării și tratamentului cancerului de col uterin, cu informații despre vaccinarea împotriva HPV, screening, investigații și serviciile medicale decontate.

Potrivit CNAS, vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV) și participarea la programele de screening pot preveni o mare parte dintre cazurile de cancer de col uterin. Infecția persistentă cu anumite tipuri de HPV reprezintă principala cauză a acestei afecțiuni.

Cine beneficiază de vaccin HPV compensat

În România, vaccinul HPV beneficiază de următoarele niveluri de compensare:

100% din prețul de referință pentru persoanele de ambele sexe cu vârste între 11 ani și înainte de împlinirea vârstei de 27 de ani;

50% din prețul de referință pentru femeile cu vârste între 27 și înainte de împlinirea vârstei de 46 de ani.

Ghidul prezintă și serviciile de screening disponibile femeilor cu vârste între 25 și 65 de ani, potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Sănătății.

Recoltarea probelor pentru testarea HPV se poate realiza la medicul de familie sau la medicul ginecolog, în condițiile reglementărilor aplicabile. Femeile eligibile se pot adresa direct și ambulatoriilor care furnizează servicii standardizate de screening, fără bilet de trimitere.

În funcție de rezultatul testului și de recomandarea medicului, testarea HPV poate fi completată cu examinarea citologică Babeș-Papanicolau.

Investigațiile pentru suspiciune oncologică sunt decontate în afara plafonului lunar

CNAS precizează că investigațiile paraclinice recomandate pe bilete de trimitere marcate „SO” – suspiciune oncologică – sunt decontate în afara valorii de contract a furnizorilor, în condițiile legii.

Ghidul recomandă parcurgerea etapelor de diagnostic într-un interval de cel mult 28 de zile calendaristice, pentru stabilirea rapidă a strategiei terapeutice de către comisia multidisciplinară.

Din 1 iulie 2024, sistemul de asigurări sociale de sănătate decontează pachete standardizate de spitalizare de zi pentru diagnosticarea cancerului de col uterin și evaluarea extinderii bolii.

Ce servicii medicale sunt decontate după diagnostic

Pacientele diagnosticate pot beneficia de tratament prin Programul național de oncologie, inclusiv dacă nu sunt asigurate la momentul includerii în program.

Serviciile decontate includ chimioterapie și radioterapie, spitalizare continuă, atunci când este necesară medical, fără o limită prestabilită a numărului de zile sau internări, investigații pentru monitorizarea oncologică, cu efectuare în cel mult cinci zile lucrătoare de la solicitare, pentru trimiterile corespunzătoare, recuperare medicală în ambulatoriu, până la 42 de zile pe an, în maximum patru serii, servicii de psiho-oncologie, până la patru ședințe lunar, fiecare de 50 de minute și îngrijiri paliative la domiciliu, în limitele prevăzute de reglementări.