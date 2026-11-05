Comisia Europeană a prezentat programul de lucru pentru 2027

179817 – 05112026 – Comisia Europeană a adoptat la 4 noiembrie programul de lucru pentru 2027, care stabilește prioritățile legislative și nelegislative pe care intenționează să le promoveze anul viitor. Documentul este însoțit de raportul anual pentru 2026 privind simplificarea, aplicarea și respectarea legislației europene.

Apărarea europeană și securitatea Mării Negre

Consolidarea apărării europene se numără printre principalele priorități ale Comisiei. Executivul comunitar consideră că obiectivul privind pregătirea apărării europene până în 2030 este în pericol și propune accelerarea investițiilor în apărare antiaeriană și antirachetă, sisteme antidronă, muniție și capacități industriale militare.

Este avută în vedere crearea unui Instrument European pentru Capacități Strategice, destinat dezvoltării unor resurse comune în domenii precum transportul strategic, realimentarea aeronavelor în aer, apărarea spațială și securitatea cibernetică.

Comisia propune și un mecanism european de reacție în situații de urgență de securitate, precum și îmbunătățirea aplicării clauzei de asistență reciprocă prevăzute de articolul 42 alineatul (7) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Totodată, va fi analizată posibilitatea înființării unui Consiliu European de Securitate.

Războiul din Ucraina și securitatea Mării Negre rămân componente importante ale politicii europene. Bruxellesul urmărește dezvoltarea cooperării industriale și militare cu Ucraina, inclusiv în domeniul apărării aeriene și al sistemelor antidronă, precum și protejarea libertății de navigație în Marea Neagră.

Pentru România, aceste obiective au relevanță directă prin poziția geografică la Marea Neagră și responsabilitățile asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Reducerea costurilor energetice și sprijinirea industriei

În domeniul economic, Comisia urmărește reducerea costurilor energiei, securizarea aprovizionării cu materii prime și creșterea competitivității industriei europene.

Printre inițiativele anunțate se află dezvoltarea unei Corporații Europene pentru Materii Prime Critice, care să contribuie la asigurarea resurselor necesare sectoarelor industriale strategice. Executivul european va pregăti și măsuri pentru susținerea industriei chimice și reducerea dependențelor externe.

Un alt obiectiv este reducerea costurilor administrative recurente pentru companii cu 22,3 miliarde de euro anual, prin aplicarea pachetelor de simplificare legislativă Omnibus și a altor măsuri administrative.

Comisia are în vedere și continuarea pregătirii cadrului energetic pentru perioada de după 2030, cu menținerea obiectivelor climatice europene pentru 2040. Va urmări, de asemenea, dezvoltarea pieței pompelor de căldură și reducerea costurilor inițiale pentru gospodării.

În paralel, sunt prevăzute măsuri pentru dezvoltarea inteligenței artificiale în sănătate, transporturi, agricultură și industria alimentară, producție industrială avansată, apărare și spațiu.

Locuințe, educație și servicii sociale

Programul pentru 2027 acordă atenție accesului la locuințe, formării profesionale și serviciilor de îngrijire.

Comisia pregătește un pachet de simplificare legislativă pentru creșterea ofertei de locuințe și reducerea procedurilor administrative care întârzie construcțiile și renovările.

În educație, inițiativa European Universities Alliances 2.0 va urmări extinderea cooperării dintre universitățile europene. Prin mecanismul Skills Guarantee, Comisia intenționează să sprijine recalificarea angajaților și adaptarea competențelor profesionale la schimbările tehnologice.

Un alt proiect este European Care Deal, destinat îmbunătățirii serviciilor de îngrijire și reducerii deficitului de personal din sănătate. Comisia atrage atenția că aproape jumătate dintre persoanele de peste 65 de ani care au nevoie de îngrijire nu beneficiază de ajutorul necesar.

Pentru comunitățile rurale, executivul european anunță o strategie denumită „Right to Stay”, care va aborda declinul economic, depopularea și reducerea oportunităților de dezvoltare în zonele afectate.

Agricultură, apă și adaptarea la schimbările climatice

Gestionarea resurselor de apă și adaptarea agriculturii la fenomenele meteorologice extreme figurează, de asemenea, printre prioritățile europene.

Comisia pregătește o inițiativă europeană privind apa, un plan de acțiune pentru valurile de căldură și o alianță pentru asigurările climatice. Măsurile urmăresc îmbunătățirea gestionării resurselor de apă, protejarea populației în perioadele de temperaturi extreme și reducerea pierderilor economice provocate de riscurile climatice.

Agricultura va beneficia de măsuri orientate spre creșterea rezilienței în fața secetei și a altor fenomene extreme. Comisia va analiza și cadrul european privind protecția naturii și biodiversitatea.

Migrație, frontiere și combaterea criminalității

Aplicarea Pactului privind migrația și azilul va continua în 2027. Sunt avute în vedere consolidarea protecției frontierelor externe, extinderea mandatului Frontex, accelerarea procedurilor de returnare și intensificarea cooperării cu statele de origine și de tranzit.

În domeniul securității interne, sunt prevăzute măsuri pentru îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile naționale în combaterea criminalității organizate și a terorismului.

Programul include și continuarea măsurilor de protejare a democrației europene. Vor fi urmărite combaterea ingerințelor externe și a dezinformării, protejarea integrității alegerilor și sprijinirea presei independente. Este anunțată și o recomandare europeană privind siguranța candidaților și a persoanelor alese în funcții publice.

Bugetul european 2028–2034, în centrul negocierilor

Un dosar cu efecte financiare directe asupra României este viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Comisia urmărește obținerea unui acord politic până la sfârșitul anului 2026, astfel încât noul buget să poată fi aplicat de la 1 ianuarie 2028.

Prioritățile de finanțare vor include competitivitatea, securitatea și apărarea, agricultura, politica de coeziune, decarbonizarea și acțiunea externă a Uniunii. Negocierile vor stabili cadrul în care statele membre vor putea accesa viitoarele fonduri europene.

În politica externă, Comisia urmărește diversificarea relațiilor comerciale prin acorduri și negocieri cu state precum India, Australia, Indonezia, Filipine și Thailanda. Sprijinul pentru Ucraina și cooperarea cu partenerii strategici rămân, de asemenea, priorități.

Propunerile legislative trebuie să parcurgă procedurile europene aplicabile, inclusiv examinarea și, după caz, aprobarea de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.