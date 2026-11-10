Comisia Europeană amână cu 12 luni unele proiecte de legi naționale care se suprapun cu EU Kids Act

179852 – 10112026 – Comisia Europeană a decis să amâne cu 12 luni adoptarea unor proiecte legislative naționale care reglementează accesul copiilor la platformele online și care se suprapun cu prevederile viitorului EU Kids Act. Măsura urmărește să evite apariția unor reguli diferite de la un stat membru la altul, înainte de stabilirea unui cadru comun la nivelul Uniunii Europene.

Decizia a fost explicată de Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la conferința de presă din 29 octombrie 2026. Acesta a precizat că amânarea vizează proiectele legislative naționale notificate Comisiei și care intră în domeniul reglementat de viitoarea legislație europeană. Prin urmare, măsura nu se aplică automat tuturor inițiativelor naționale privind protecția minorilor în mediul online.

Unul dintre cazurile prezentate este cel al Austriei, care a notificat la 28 iulie 2026 că urmărește restricționarea accesului copiilor sub 14 ani la anumite platforme de partajare video. Adoptarea acestuia este amânată până la împlinirea termenului de 12 luni de la notificare, respectiv 28 iulie 2027.

Potrivit publicației Agence Europe, măsura vizează și proiecte notificate de Belgia, Slovacia și Portugalia. Situația Franței și a Greciei este diferită, deoarece termenele procedurale de suspendare a adoptării proiectelor lor se încheiaseră înainte de prezentarea propunerii EU Kids Act. Comisia a menționat, de asemenea, că analizează și alte notificări, între care cele ale Italiei și Sloveniei, fără ca toate aceste inițiative să se afle automat în aceeași situație juridică.

Procedura are la bază Directiva (UE) 2015/1535, care reglementează notificarea proiectelor de norme tehnice și a reglementărilor referitoare la serviciile societății informaționale. Articolul 6 alineatul (4) permite amânarea adoptării unui proiect național atunci când Comisia constată că acesta privește un domeniu acoperit de o propunere legislativă europeană. Termenul poate ajunge la 12 luni de la notificarea proiectului.

EU Kids Act, încă în faza de propunere

Comisia Europeană a prezentat propunerea EU Kids Act la 17 septembrie 2026. Inițiativa urmărește stabilirea unor reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul digital, inclusiv prin măsuri privind accesul minorilor la servicii online și responsabilitățile platformelor.

De asemenea, propunerea prevede ca minorii să poată avea conturi autonome de la vârsta de 15 ani, în timp ce accesul copiilor sub 13 ani la anumite servicii ar urma să fie restricționat. Documentul include și cerințe privind siguranța serviciilor digitale, adaptate vârstei utilizatorilor. Regulile prevăzute de Actul privind serviciile digitale (DSA) rămân aplicabile.

La 2 octombrie 2026, Comisia a deschis consultarea pentru EU Kids Act, cu termen de transmitere a observațiilor până la 3 decembrie 2026.