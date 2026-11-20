179959 – 20112026 – Comisia Europeană a declanșat împotriva României și a altor șase state membre (Germania, Spania, Italia, Austria, Polonia, Portugalia) o procedură de infrigement, solicitând modificarea legislației fiscale care ar dezavantaja fondurile de pensii și societățile de asigurări de viață din alte state ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Separat, Belgia a primit o scrisoare suplimentară de punere în întârziere, în cadrul unei proceduri începute în 2020.

În cazul României, procedura (INFR(2026)2175) privește respectarea articolului 63 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și a articolului 40 din Acordul privind Spațiul Economic European, referitoare la libera circulație a capitalurilor.

Potrivit Comisiei, legislațiile naționale vizate acordă un tratament fiscal mai favorabil fondurilor de pensii și asigurătorilor de viață autohtoni decât instituțiilor comparabile din alte state europene.

Sunt semnalate două probleme.

Prima privește impozitarea veniturilor obținute din investiții. În statele vizate, fondurile de pensii și asigurătorii de viață naționali sunt scutiți de impozit pentru anumite venituri din investiții, în timp ce instituțiile similare din alte state UE sau SEE sunt impozitate pentru veniturile obținute pe teritoriul respectiv.

A doua se referă la deductibilitatea rezervelor tehnice. Aceste rezerve sunt constituite pentru acoperirea obligațiilor viitoare față de clienți. Comisia arată că instituțiile naționale pot deduce asemenea rezerve din venitul impozabil, în timp ce fondurile și asigurătorii străini nu beneficiază de același tratament.

România și celelalte șase state au la dispoziție două luni pentru a răspunde scrisorilor de punere în întârziere și pentru a remedia problemele semnalate. Dacă răspunsurile nu sunt considerate satisfăcătoare, Comisia poate trece la etapa următoare și poate emite avize motivate.