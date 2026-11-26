Comisia Europeană finanțează cu 16,6 milioane de euro patru proiecte de presă...

180020– 26112026 – Comisia Europeană va acorda 16,6 milioane de euro pentru patru proiecte media care urmăresc dezvoltarea jurnalismului audiovizual și digital despre afacerile Uniunii Europene.

Finanțarea a fost anunțată în urma unei cereri de propuneri din 2026 privind prezentarea paneuropeană a știrilor. Din cele 15 cereri depuse au fost selectate patru organizații, iar proiectele vor avea o durată de implementare cuprinsă între 18 și 24 de luni.

Cea mai mare alocare, de 8,5 milioane de euro, revine proiectului „The New Europe”, dezvoltat de Euronews, care urmărește extinderea acoperirii audiovizuale a subiectelor europene și creșterea disponibilității acestor materiale pentru public.

Alte 3,1 milioane de euro vor finanța serviciile Euronews în limbile maghiară, polonă și greacă.

Restul de cinci milioane de euro va fi împărțit între două proiecte axate pe prezentarea online a informațiilor despre Uniunea Europeană: CEE-EU Bridge și TEC:MULTILINGUAL.